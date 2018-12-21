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林孟辰施語庭《Green》超炸　林宥嘉：最喜歡的一首歌

記者林彥君／台北報導
超強選秀節目《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手打散分成三組《野泰美》、《叢林鐵支》、《瘋狂咬人狗》，各自規劃能展現團隊合作的演出，四輪表演之後，積分最低的一組將面臨敗部復活的人氣選手抽籤PK。《叢林鐵支》隊伍由林孟辰和施語庭演唱自創曲《Green》。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲聲林之王。（圖／ETtoday）

▲林孟辰和施語庭。（圖／ETtoday）

林宥嘉聽完大讚：「超精彩！」他很喜歡《Green》的詞曲，應該要出錄音室的版本，並表示：「我今天聽到最喜歡的一首歌。」讓林孟辰和施語庭聽了又驚又喜，蕭敬騰建議，在歌曲中加一點層次，氣氛就會很好，但以整個歌來講，是非常好聽的一首歌。

徐佳瑩表示，看到歌詞會有種「怪到很有吸引力」的感覺，並讚「副歌好強」。施語庭透露在創作時，是用吉他四個和弦亂彈，但蕭敬騰認為：「不管幾個和弦，只要是好聽的歌，它都是一個成功的作品！」

▲聲林之王。（圖／ETtoday）

▲林宥嘉。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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