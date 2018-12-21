張惠妹問艾怡良簽約金價碼　經紀人「鏡頭外神回」全笑翻！

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后艾怡良21日舉辦新專輯《垂直活著，水平留戀著》記者會，她今年被張惠妹經紀人陳鎮川簽下，阿妹還和川哥錄搞笑影片歡迎她，只見阿妹用不太標準的台語演出，最後還問「她簽約金多少？」川哥從鏡頭外妙回「比妳還多啦！」令全場笑翻。而彭佳慧也錄影片祝福，加上看到台下的爸爸，讓艾怡良二度淚灑記者會。

▲艾怡良發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

彭佳慧錄影片送上祝福，艾怡良邊看邊掉淚，意外揭露廣受好評的主打歌《Forever Young》原本是寫給彭佳慧要唱的，她透露當時彭專輯中已有類似感覺的歌曲，兩人的製作人也都是陳建騏，「他自己知道要怎麼分配，後來我也會私下糗彭佳慧說『姐你不要的歌現在是我主打歌』。」另一首新歌《給朱利安》也有故事，讓她數度在錄音室哭到不能自己，「這首歌是寫給過去的愛情，真的有朱利安這個人，我深深地愛過，但我想過這麼多年了怎麼會哭成餓樣，原來我哭的是曾經留在他身上的回憶和青春。」

▲艾怡良看到彭佳慧影片淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

艾怡良和外籍男友交往3年多，她也透露，2人忙起來可以好幾個月不見面，不過不因此擔心，「我們都覺得全世界不會有人想跟我們結婚，我們如果分手就是對世界的危害。」會不會想閃婚？她說媽媽覺得男友蠻貼心，但雙方父母從不逼婚，還說「閃婚」這招徐佳瑩用過了，「我不要用，我要想比她更厲害的！」問起嚮往的婚禮，她說想穿蜘蛛人裝，還對鏡頭喊話：「徐佳瑩你輸慘啦！」不過又笑說爸爸應該不會允許，所以也只是想想。





▲▼艾怡良和男友穩定交往3年多。（圖／記者黃克翔攝）