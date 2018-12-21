蔡依林蓋章：史上最會跳！　孫紅雷飆「牛X」狂讚羅志祥

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲流行天王」羅志祥（小豬）近日推出最新單曲《NO JOKE》，MV在官方YouTube頻道首播，不到48小時點閱率就突破2百萬，網路話題閱讀量突破2億。與天團KINJAZ強強聯手，歌迷們不只是感受舞王的重磅回歸，更表示，「照著你的方式去跳，更能展現舞王霸氣，不要管別人說什麼，有功底就是騙不了人！」在年底齊發的唱片市場，《NO JOKE》繳出好成績。

▲羅志祥近日推出新單曲。（圖／EMI提供）

羅志祥推出新歌，唱跳天后蔡依林，在社群平台上認證留言，「史上最會跳！蓋章。」舒淇高喊：「帥到我眼裡只有你！」黃渤更是連聲酷讚，而與小豬受封「豬羊CP」的張藝興則在社群上發表，「小豬哥的NO JOKE真的不開玩笑！」小豬的「螢幕情侶」孫紅雷也盛讚，「豬，這個才是你應該有的樣子，牛逼！」

▲羅志祥MV不到48小時點閱率就突破2百萬。（圖／EMI提供）



湖南衛視21日下午公佈羅志祥將登場跨年演唱會，全力打造超炸跨年演出，而由於這次拍攝很MAN式的MV大受喜愛，各界好評反應熱烈，小豬跟團隊已緊鑼密鼓地在策畫，除了肯定會有超炸的演出內容，搞笑起來完全沒包袱的他，這次的中心主軸為「不搞笑路線」，從這次《NO JOKE》單曲一直延燒到明年專輯，也將會在湖南衛視的跨年演唱會上看到酷帥的小豬。