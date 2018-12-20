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禁斷大師「棄筆從良」　日劇《弟之夫》原著：出櫃同志太少見

記者洪文／綜合報導

NHK日劇《弟之夫》原著漫畫作者田龜源五郎接受台灣原創紀錄片影集《酷兒亞洲-日本》第2集《情色同志漫畫大師》訪問坦言：「國中看了SM漫畫好興奮，高中才發現我是同志！」拍攝團隊揭開這位知名18禁性虐題材漫畫家過往是如何發現自己對SM情節的興趣，又何以在中年「從良」推出溫馨講述多元家庭的《弟之夫》。

▲▼《酷兒亞洲-日本》第二集《情色同志漫畫大師》訪問《弟之夫》原著漫畫家田龜源五郎。（圖／Gagaoolala提供）
 
《弟之夫》甫推出就造成轟動，不僅因為日劇還原度超高，更因為該劇題材特殊，在保守的日本和婚姻議題爭議不休的台灣，引發討論熱潮。《弟之夫》講述居住在日本的單親爸爸彌一和女兒夏菜，某日突然受到體型魁梧的大鬍子外國大叔登門拜訪，一問之下，才發現對方竟是彌一亡故弟弟的加拿大「遺孀」麥克（Mike）。《弟之夫》一反田龜先前異色的漫畫風格，以和緩的筆觸，溫柔審視同性婚姻、性別教育、家庭價值等敏感議題。

▲▼《酷兒亞洲-日本》第二集《情色同志漫畫大師》訪問《弟之夫》原著漫畫家田龜源五郎。（圖／Gagaoolala提供）
 
田龜源五郎被譽為亞洲的「芬蘭湯姆」，以描繪「BDSM男同志性虐情愛」在國際間享譽盛名，筆下的人物清一色都是肌肉賁起的彪形大漢，取材也相當重口味，皮革、SM、軍警都是基本款，殘虐、拷問的情節也是家常便飯。2014年展開連載的《弟之夫》是田龜首部非18禁的「大眾向」漫畫作品，也讓他一舉拿下2015年日本文化廳媒體藝術節優秀漫畫獎。

▲▼《酷兒亞洲-日本》第二集《情色同志漫畫大師》訪問《弟之夫》原著漫畫家田龜源五郎。（圖／Gagaoolala提供）
 
現年54歲的田龜源五郎在《酷兒亞洲-日本》大方揭露自己的性啟蒙。早在國中時，田龜就因為偷翻禁書《索多瑪一百二十天》接觸到SM文化；高中時因為喜歡上男同學，確認了自己的性取向，但同志間浪漫的愛情故事始終無法引起田龜的「性趣」，倒是對於異性戀SM雜誌中的情節興奮不已，從此奠定了田龜源五郎的異色風格。

▲▼《酷兒亞洲-日本》第二集《情色同志漫畫大師》訪問《弟之夫》原著漫畫家田龜源五郎。（圖／Gagaoolala提供）
 
問到中年「從良」創作《弟之夫》的契機，田龜這樣回答：「在日本，出櫃的同志其實很少見。即使你身邊沒有同志的朋友，也希望能夠透過我的作品感同身受，去了解同志的真實樣貌。」或許是歲數漸長，開始意識到自己的社會責任，田龜決定用最擅長的畫筆，替日本的LGBTQ族群描出一個又一個與主流社會的對話框。一如《酷兒亞洲》系列的創作初衷，希望透過影像的力量，讓社會認識同志，繼而開啟對話。

《酷兒亞洲-日本》第二集《情色同志漫畫大師》田龜源五郎的完整訪談內容，將在12月21日於GagaOOLala影音平台獨家上線，免費觀賞。

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關鍵字

弟之夫, 田龜源五郎, 酷兒亞洲, 酷兒日本

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