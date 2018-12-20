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三浦翔平婚後變寵妻狂魔！　娶桐谷美玲5個月「共浴生活」曝光

▲三浦翔平、桐谷美玲將於23日舉行婚禮。（圖／翻攝自三浦翔平IG、日網《Dailysports》）

▲三浦翔平、桐谷美玲將於23日舉行婚禮。（圖／翻攝自三浦翔平IG、日網《Dailysports》）

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星三浦翔平婚後升級寵妻狂魔了！他7月26日宣布和「世界百大美女」桐谷美玲登記結婚，從朋友變夫妻，小倆口預計23日在東京舉行婚禮，同時向相關人士、演藝圈前輩致謝，此外，為了新婚愛妻，還另外準備屬於兩人的夏威夷婚禮，私下寵妻行徑隨之曝光啦！

據日媒《女性自身》報導，由於老婆桐谷美玲16日迎接29歲生日，三浦翔平準備了「特別禮物」。其實小倆口預計11月在夏威夷辦婚禮，但是年底接了新戲《Legal V》，於是改為23日在東京，但是愛妻仍一心希望可以有個夏威夷婚禮，於是就在老婆生日當週，飛到當地舉行只有兩人的婚禮。而且除了婚禮辦2次，知情友人透露，三浦翔平還安排了年底到馬爾地夫蜜月，等於短短一個月內就2個婚禮、2次蜜月旅行。

▲三浦翔平、桐谷美玲將於23日舉行婚禮。（圖／翻攝自IG／三浦翔平、桐谷美玲）

▲三浦翔平接拍新戲《Legal V》，11月婚禮改成12月23日。（圖／翻攝自IG／三浦翔平）

▲三浦翔平、桐谷美玲將於23日舉行婚禮。（圖／翻攝自IG／三浦翔平、桐谷美玲）

▲桐谷美玲希望有夏威夷婚禮，三浦翔平低調帶愛妻飛到當地舉行屬於兩人的婚禮。（圖／翻攝自IG／桐谷美玲）

桐谷美玲憑甜美外型走紅時尚圈，轉戰戲劇圈多年累積高人氣，婚後將減少演出工作，重心放在家庭。據傳，她婚後經常定期做大掃除，老公三浦翔平則幫忙移動冰箱、幫重物，還會互相按摩、一起共浴泡澡，婚前另一半公開認愛被讚Man爆，兩人得以外出約會不再掩飾，結婚5個月以來受到老公寵愛，幸福度破表。

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