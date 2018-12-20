以為沒尿乾淨「結果是破水」！　貝童彤呆坐馬桶：覺得很懊惱

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤（彤彤）10日凌晨以自然產的方式生下女兒，當天正好也是她的生日，可說是雙喜，但她其實不這麼想，她19日開直播分享發現破水的那一刻，呆坐在馬桶上十分懊惱，「為什麼是今天？！妳怎麼不早不晚、怎麼硬要這一天給我蹦出來？！！」

▲▼貝童彤產後氣色還是很好。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））



貝童彤透露自己是很愛過生日的人，「喜歡我生日當天，大家把注意力都放在我身上的感覺，會覺得自己是很被愛的。」因此，當她知道預產期在12月14日時，便一直祈禱女兒早幾天或晚幾天報到都好，「不想要別人share我的『唯一感』。」

▲貝童彤產前一直祈禱女兒別在生日當天報到。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））



沒想到，貝童彤透露9日下午和老公一邊看電視、一邊做運動，結果上完廁所一坐回沙發立刻跳起來，「我是不是沒尿乾淨？」回廁所一看就覺得不太對勁，她推測應該是破水了，邊懊惱邊準備趕往醫院。

▲貝童彤發現破水後覺得很懊惱。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））



一到醫院，貝童彤抱持最後一絲希望問醫生：「有沒有可能在12點前把她生出來？」對方只笑笑地說：「有可能啊，要看妳啊，要看她啊！那妳們要加油喔！」就此開啟生小孩的過程。