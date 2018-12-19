《阿拉丁》真人版「神燈精靈」造型曝光！網驚呆：不是藍的？

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）19日晚間釋出首批劇照，外界一直期待威爾史密斯（Will Smith）飾演「神燈精靈」造型首度曝光，網友看完全部驚呆：「我等了這麼久，沒想到不是藍的！」

▲真人版《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自EW）



《阿拉丁》2個月前曝光的首支預告中，僅出現阿拉丁、賈方會說話的鸚鵡艾格（Iago）。這次「阿拉丁」Mena Massoud連同「茉莉公主」娜歐蜜史考特、「神燈精靈」威爾史密斯一同登上外媒《娛樂周刊》封面，並且釋出大批劇照，包括大反派賈方、猴子阿布、茉莉公主的僕人角色首次亮相。

▲▼真人版《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自EW）



大批劇照立刻掀起網友正反兩方討論，「我一直在等威爾史密斯的小藍人，沒想到不是藍的」、「跟動畫版差異好大」、「我以為神燈精靈會用CG做」、「期待導演蓋瑞奇的作品」、「茉莉公主好漂亮」、「公主顏值很高」、「威爾史密斯版的精靈應該很好笑」，也有網友歪樓笑說：「你們誰還記得阿拉丁是中國人嗎？」

▲《阿拉丁》動畫成為許多7、8年級生成長的回憶。（圖／《阿拉丁》劇照）



《阿拉丁》改編1992年同名動畫，由《福爾摩斯》導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，男主角阿拉丁由新生代演員Mena Massoud飾演，《金剛戰士》娜歐蜜史考特（Naomi Scott）飾演茉莉公主，威爾史密斯（Will Smith）扮演神燈精靈，《大娛樂家》Benj Pasek和Justin Paul負責創作新歌。

《阿拉丁》真人版將在2019年5月24日於北美上映。