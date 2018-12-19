AKB48姊妹團抱病上山！　抗3度低溫「短裙曬辣腿」連跳3hr

記者盧薇淩／台北報導

AKB48 姐妹團Team TP首張單曲《勇往直前》預計於25日聖誕節發行，本次AKB48 Team TP所有35名成員們，經過密集的舞蹈、歌唱訓練，並在經由公司內部評選後，選拔出12位成員錄製單曲。這次MV挑戰所有AKB48團體系列當中「最高海拔」的歌舞拍攝，前往海拔2千多公尺的阿里山取景，最低溫只有3度，加上早晚溫差大，將近一半成員都不小心抱病拍攝。

▲AKB48 Team TP新單曲mv到阿里山拍攝 。（圖／好言娛樂）

這次兩首歌曲的MV，前往台灣最具代表性的景點阿里山拍攝，拍攝前遇到寒流，冼迪琦成員上山前就高燒不退，因此無法參與MV拍攝，讓她感到十分遺憾。而在阿里山上的小笠原平台拍攝時，最低溫只有3度，加上早晚溫差大，將近一半成員都不小心抱病拍攝，其中更有幾位成員在拍攝時發高燒，仍連續跳3小時穿高跟鞋舞蹈不間斷，一聲累都沒喊，貼心的工作人員也準備了上百個暖暖包應戰。

▲AKB48 Team TP團員抱病上山拍攝。（圖／好言娛樂）



AKB48 Team TP這次來到阿里山也終於看見最有名的日出，在上山前就聽說一年只有100多天可以順利看見，她們的運氣非常好，拍攝當天萬里無雲，斗大的太陽就直接從她們前面冒出，近距離面對太陽拍攝，成員紛紛開起玩笑：「眼前一片紅，快瞎掉了啦！」日籍成員阿部瑪利亞印象非常深刻：「在超冷的環境中等待日出，親眼見到日出的瞬間，除了漂亮之外，真的讓我非常地感動，也想推薦日本的家人來看台灣阿里山的美景！」