任賢齊又瘦回來了！　增重破100KG白費「曾傳訊鈕承澤」

記者傅家妤／綜合報導

知名導演鈕承澤（豆導）被爆出性侵女性電影工作人員，導致新片《跑馬》停拍，劇組目前也已經全面姐解散。男主角任賢齊先前為戲增胖到破100公斤的努力，可能全將白費，他日前出席活動時回應此事，稱目前已經瘦了17公斤，也有傳訊關心鈕承澤，但對方並沒有回應，目前他也只能等消息。

▲任賢齊成功瘦回來了。（圖／翻攝自微博／鈕承澤、CFP）

177公分任賢齊為了《跑馬》在短短3個月內從76公斤一口氣增胖到100公斤，健康也因此出現不少狀況，如今因導演鈕承澤身陷性侵風波，拍攝工作已經全面暫停。據香港《蘋果日報》報導，任賢齊18日現身公益活動，稱自己目前不方便說太多，但自己曾傳訊給鈕承澤，對方並未回覆。

▲任賢齊與謝安琪一起出席公益活動。（圖／CFP）



任賢齊稱自己不認識受害的女性工作人員，並揭露該段期間他離開去了受訓，因此人不在劇組，也強調不需要追問，「要保護女生，太多人追訪會對她造成影響。」隨後談及為戲減重一事，他透露自己目前已經瘦了17公斤，健康狀況也好多了。

▲任賢齊先前為戲在短時間內增重，身體出現不少問題。（圖／翻攝自微博／任賢齊）

對於為戲犧牲卻換得這樣的結果，會否覺得可惜？任賢齊則低調表示沒有想這麼多，認為受影響的也不只他一人，大家都想把戲拍好，「但有些事發生了，就要面對，不知道能做什麼，只能等。」至於工作被影響，他無奈表示自己每次拍戲都想專心，儘量不接其他的工作，因此還有人以為他已經消失、退休，如今新片停拍，他也尚未決定接其他工作，一切都要視情況而定。

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