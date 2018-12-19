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收視超越玄彬新戲！《Sky Castle》勾心鬥角太寫實飆好評

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

因為親估的大力推薦才看了這一部《Sky Castle》，光看主角的排場，你可能臉孔會覺得很熟悉，不一定叫得出名字，因為他們在其他的戲中大多為配角的演員，但在這戲中，各個是主角，各個都是實力派。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

韓國之外的區域大家可能都注意到了《男朋友》、《阿爾罕布拉宮的回憶》，再來看看這部的收視率，沒想到竟然可以跟前兩部戲媲美，這戲到底有什麼魔力？

劇情敘述住滿了韓國上流階層的Sky Castle裡，出身名門的貴婦們把丈夫當成王，想把孩子們培養成天下第一的王子和公主的故事。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

說是上流社會，個人覺得是「想擠進上流社會的父母」來得貼切許多，貴婦們也不是把丈夫當成王，反而只是因為想成為名門貴婦，運用丈夫的社會地位，把自己的夢想加注在孩子身上，讓孩子們能成為他們希望的樣子。

劇中主要由四個家庭（實際上是五個）來構成這戲想傳達父母的慾望和小孩的教育。

一部很寫實的劇，不過因為是戲劇，當然還是有再誇張化了些，主要反應人們利用自己想掌握的慾望，那種有點接近病態又有點封閉的小型社會。所以第一集看到一半會覺得，住在這裡的人是不是都有病，而且病得不輕，住在天空城堡裡的各個是高學歷、高職位，大多是醫生，可惜其中沒有心理醫生，不然直接在裡面執業，應該就會有看不完的病人。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

對孩子有著極度控制慾的韓瑞珍（廉晶雅 飾演），也是這幾個媽媽們裡面最強勢的；視韓瑞珍為偶像的陳珍熙（吳娜拉 飾演）是裡面最有喜感的，可惜找的偶像飯錯人；還有老公和韓瑞珍的控制慾可以相比美的盧承慧（尹世雅 飾演），介於有點野心，但又能把自己慾望控制得很好的人，以及最後才加入這個城堡裡的李秀林（李泰蘭 飾演），城堡裡最正常的家庭，也是她來到這裡後，讓這座城堡有更多的衝突變化。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

還有一位重要人物，協調員，這角色有點像是升學班的指導老師或者像指導教授的地位，主要是想辦法讓受託人的孩子能擠進高等學府。在他的身上似乎也有著一段不為人知的一面，但他並沒有因為這樣得到教訓，反而似乎把他的那套觀念套到其他的孩子身上，接下來的劇情是否挖出更多他所發生的過往，也是一個看點。

劇中除了四個女人勾心鬥角的對立外，在父母對小孩的期望，還有在名門之家的孩子會有什麼樣的心理變化，有很多的敘述，女人們的老公也不是完全沒有發揮，他們不只是在城堡裡的聚會場合中互相比較，還有職場的競爭，不走愛情線，也可以有多條的主副線交錯，互相牽扯，讓劇情顯得豐富。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

還有在前面提到，這故事正確來說是有五個家庭，這第五個應該說是第一個，因為很快就在這殘忍的競爭中得到教訓而出局，究竟是什麼狀況，就留給對這部戲有好奇心的人去挖掘了。

最後小小聲音說，每次看到金炳哲（《鬼怪》裡面的厲鬼），總會讓我忍不住想到海綿寶寶中章魚哥而出戲，只有我這樣嗎？～（不要告訴別人，噓…）

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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關鍵字

Sky Castle, 韓劇, 日韓風

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