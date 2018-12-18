漫威證實《復仇者4》10年最虐「全面洗牌」　警告粉絲：不是你們期待的結局

記者洪文／台北報導

漫威工作室埋哏10年拍出《復仇者聯盟3：無限之戰》，帶出宇宙最強反派薩諾斯，粉絲期待超級英雄可以在《復仇者聯盟4》（Avengers 4: Endgame）成功反擊，不過根據漫威所屬迪士尼影業在德國發布的消息，這次新的一集將以粉絲不會想到的驚人結局，震撼結束漫威宇宙第一個十年。

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▲鋼鐵人在《復仇者聯盟4》預告困在外太空，讓粉絲擔心他死掉。（圖／翻攝自Youtube／Marvel）



根據德國迪士尼發布的《復仇者聯盟4》消息：「這是今年最受期待的電影預告，從2008年《鋼鐵人》開始，現在漫威電影宇宙將以驚人震撼方式結束。在《復仇者聯盟3：無限之戰》經歷了許多冒險跟戲劇性的結尾之後，所有漫威宇宙的故事線匯聚至此將重新洗牌，改寫之前的遊戲規則。」

外界期待《復仇者聯盟4》有機會透過時光旅行方式，復仇者聯盟成員打敗薩諾斯。德國迪士尼對此表示：「雖然粉絲一直以來對於新的復仇者聯盟電影抱著高度的期待，不過導演羅素兄弟並不希望在新的電影照著粉絲們的期待去拍，而是希望做出一部符合自己目標的滿意作品。」

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導演之一安東尼羅素曾說：「當我和喬擔任《美國隊長2》導演時，工作量比我們之前拍過任何電影還要龐大，我們作為電影製作人的工作方式必須先滿足自己，如果我們製作一部令我們都興奮的電影，那就是我們能做得最好的事情，我們無法預測觀眾是否會喜歡它，我們只知道我們是否喜歡它，這就是我們製作漫威每一部電影的方式，也就是我們製作這部電影的方式，對於所有人的期待和憂慮，沒什麼比我們更專注把故事做到我們能做到最好的結果。」

《復仇者聯盟4》將於2019年4月26日北美上映。