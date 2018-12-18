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張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

記者田暐瑋／綜合報導

歌神張學友200場巡演抓了46位逃犯，被網友譽為「最強公安」，成了他專屬的演唱會有趣現象，但不只如此，他的演唱會上還有個不為人知的小祕密，就是「8排26號」這個座位的門票絕對不會開放販售，據傳這是他專門留給一位罹患「不治之症」鐵粉的專屬座位，背後故事讓人鼻酸。

張學友的演唱會上有一個小祕密，就是每一場的「8排26號」這個座位絕對不會公開販售，永遠都是維持空位狀態。據傳，是一位粉絲得了絕症，在某一場演唱會開唱前的幾個小時，搶到了8排26號的這個座位，但難逃病魔纏身，最後不幸離開人世，他在得知後相當難過，便決定未來都要把這個座位留給已經過世的粉絲。

▲▼張學友·經典世界巡迴演唱會2018台北站 慶功。（圖／記者張一中攝）

▲張學友。（圖／記者張一中攝）

張學友「學友•經典世界巡迴演唱會」走過200場，他在河北石家莊和陝西咸陽一連兩天舉辦巡迴演唱會，開唱期間大陸警方連兩天分別抓獲3名及5名逃犯，加上其他違法犯罪者13人。過去五個多月來，張學友在大陸開唱，至少已有46名通緝犯或嫌疑犯在演唱會中被逮。

張學友記者會後被問到此事，他幽默笑說，「大陸的大數據成熟度是超乎我們想像的，人臉辨識很強，他們（發展）速度是用跳的，我們從前做唱片以為他們會經過卡帶、CD，他們的發展我覺得很驚人。」笑說，「我只是資歷比較深，聽歌的群眾也比較廣，發生機率比較高。」幽默感十足。

微博網友畢導分析出歌神張學友成為「逃犯剋星」有三大原因，第一個就是「逃犯的年齡區間與學友哥走紅時間吻合」，畢導指出，張學友1984年出道，《吻別》專輯1993年發行後銷量破紀錄，風靡全球。根據公開數據顯示，在張學友演唱會被逮到的嫌犯，年齡介於30至40歲之間，反推年齡便可知，這些逃犯約15至25歲時，正好是歌神大紅大紫的90年代。

▲張學友。（圖／環球提供）

▲張學友。（圖／環球提供）

▲張學友。（圖／記者張一中攝）

►「只求一張」張學友演唱會門票　粉絲連3次被騙近4.5萬元

►張學友演唱會逮55逃犯！只因為巡迴城市「比較好躲」
 

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