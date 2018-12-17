小禎「尖臉現形」神撞臉隋棠！　搭電梯敷面膜…網驚認不出

記者劉宜庭／綜合報導

藝人小禎（胡盈禎）靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，更恢復了以往的模特兒身材，平時常在社群網站上，分享工作、生活點滴的她，近來直接敷著面膜直接出門，然而，照片中的超尖臉蛋，卻讓網友乍看之下，差點認不出她來，意外掀起熱議。

▲小禎近來減重有成，整個人瘦了一大圈。（圖／翻攝自小禎Instagram）

小禎17日透過Instagram發文，曬出一張搭電梯時的自拍美照，「身為一個女藝人…敷片保濕面膜出門的邏輯絕對沒問題。」畫面中，她穿著羽絨外套，將鴨舌帽反戴著，露出整張臉敷面膜，驚人的是，她的臉蛋和以往相比，似乎又再削瘦了一些，整個臉型也更尖了一點。

▲小禎搭電梯敷面膜。（圖／翻攝自小禎Instagram）



不少網友乍看之下，差點認不出小禎來，甚至還有人將她看成隋棠演出《犀利人妻》時的「謝安真」一角，紛紛留言驚呼，「乍看以為是謝安真」、「超級V臉」、「小禎也瘦太多了吧」、「這臉尖到我不知道我追蹤誰」、「你這個臉尖是不是想氣人？」意外在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲小禎尖臉掀起熱議，甚至還有網友指神似隋棠飾演的角色「謝安真」。（圖／翻攝自小禎Instagram）



▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠臉書）