ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小禎「尖臉現形」神撞臉隋棠！　搭電梯敷面膜…網驚認不出

記者劉宜庭／綜合報導

藝人小禎（胡盈禎）靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，更恢復了以往的模特兒身材，平時常在社群網站上，分享工作、生活點滴的她，近來直接敷著面膜直接出門，然而，照片中的超尖臉蛋，卻讓網友乍看之下，差點認不出她來，意外掀起熱議。

▲小禎「尖臉現形」神撞臉隋棠！　搭電梯敷面膜…網驚認不出。（圖／翻攝自小禎Instagram）

▲小禎「尖臉現形」神撞臉隋棠！　搭電梯敷面膜…網驚認不出。（圖／翻攝自小禎Instagram）

▲小禎近來減重有成，整個人瘦了一大圈。（圖／翻攝自小禎Instagram）

小禎17日透過Instagram發文，曬出一張搭電梯時的自拍美照，「身為一個女藝人…敷片保濕面膜出門的邏輯絕對沒問題。」畫面中，她穿著羽絨外套，將鴨舌帽反戴著，露出整張臉敷面膜，驚人的是，她的臉蛋和以往相比，似乎又再削瘦了一些，整個臉型也更尖了一點。

▲小禎「尖臉現形」神撞臉隋棠！　搭電梯敷面膜…網驚認不出。（圖／翻攝自小禎Instagram）

▲小禎搭電梯敷面膜。（圖／翻攝自小禎Instagram）

不少網友乍看之下，差點認不出小禎來，甚至還有人將她看成隋棠演出《犀利人妻》時的「謝安真」一角，紛紛留言驚呼，「乍看以為是謝安真」、「超級V臉」、「小禎也瘦太多了吧」、「這臉尖到我不知道我追蹤誰」、「你這個臉尖是不是想氣人？」意外在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲小禎「尖臉現形」神撞臉隋棠！　搭電梯敷面膜…網驚認不出。（圖／翻攝自小禎Instagram）

▲小禎尖臉掀起熱議，甚至還有網友指神似隋棠飾演的角色「謝安真」。（圖／翻攝自小禎Instagram）

▲小禎「尖臉現形」神撞臉隋棠！　搭電梯敷面膜…網驚認不出。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠臉書）

推薦閱讀

Angelababy罕見曬娃！　冷天緊抱1歲小海綿…網驚：長大了

妻子懷孕「先生孕吐」　崩潰掛婦產科…醫揭密原因

賈靜雯自拍「肚子藏亮點」！　網一看驚呆：又有寶寶了？

裸照外流遭疑自導自演！　董梓甯淚崩自虐…忍11天痛訴真心話

鍾明軒深夜吐情傷！　PO文洩真心話「不再容易相信他人」

36歲宥勝瞞老婆「立好遺囑」　失聯前1個月偷聯絡保險員

60歲女星一轉身「少女嫩背」畫面超狂！　網看傻：根本18歲

偷拍AV被尪抓包　「最強人妻」佐佐木明希離婚完…突宣告引退！

笑笑宣布：我交男友了❤️　親嘴合照「粉色T恤」露餡…網驚：是小玉

熊熊運動「浮誇穿搭」掉出G罩杯！　臉紅飆舞…一旁閨蜜看傻眼了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

媽已經子宮下垂…法拉利孝子自責「還牽連她」 廖人帥求肉搜： 想盡心意

蕭敬騰累垮跪求：以後封mic！　「這個地區」恐成最後演出

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

鐘鉉離開一年了！　SHINee「18日0點0分」發47秒影片：永遠愛你

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光！　網看傻：還以為賈靜雯

館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小禎, 胡盈禎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 尾牙廠商：票選最想看的歌手！朱俐靜一上台「傻眼爆哭」
  2. 混血帥哥在森林中相伴！　歌曲前面出現「女人喘息聲」
  3. 他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！
  4. 李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了
  5. 女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」
  6. 下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡
  7. 老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐
  8. 《水行俠》反派會加入自殺突擊隊！　「原著洩密」演員回應了
  9. 終於來了！頑童首次登《紅白》演出：2019一起幹大事
  10. 泰民牛奶肌的秘密就是吃這道！3間和鐘鉉一起嗑的豬腳店科普

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366