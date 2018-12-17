ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五月天阿信、青峰超狂合作！　歌曲談性侵「主唱是天后」

記者關韶文／台北報導

相隔6年，華語天后Sandy林憶蓮推出新專輯《０》，17日下午唱片公司舉辦了一場「無光聽歌會」，針對專輯中的歌曲，設計結合嗅覺、味覺、聽覺、觸覺的聽歌體驗，雖然天后本人未現身，在60分鐘的體驗中，來賓們在無光環境體驗了一場很特別的音樂旅程。

▲▼五月天阿信,青峰。（圖／翻攝青峰臉書／翻攝阿信臉書）

▲五月天阿信、青峰合作歌曲。（圖／翻攝青峰臉書／翻攝阿信臉書）

進場時《breathe in… breathe out》從柔和的鋼琴入歌，呼吸本身是再平凡不過的事情，卻背負了人一生最沉重的定義，如果總有某一秒不能繼續下去，想想自己曾在乎過的與放開過的；開場時，電話鈴聲響起，林憶蓮以語音的方式和大家打招呼，像是對老朋友們的問候「Hi，好久沒見到你，我剛才完成了我的最新專輯，我希望第一個讓你知道，也想和你聊聊歌曲背後的故事和涵義，我這裡已經關了燈，你也一樣嗎？」

▲▼林憶蓮。（圖／環球提供）

▲林憶蓮睽違六年發行新專輯。（圖／環球提供）

聽歌會結束後，陳鎮川在外接受媒體訪問，坦言這張專輯真的做了非常久，「這張專輯對她來說其實很自我，想怎麼做就怎麼做，一開始也不好意思找唱片公司發，因為覺得音樂比較高冷，加上林憶蓮也沒有要有宣傳，就簡單放在數位上架給歌迷聽，但沒想到環球唱片聽完還是覺得要發行，我想公司應該是抱持著幫仙女與人間接軌的橋樑。」

當中最令人關注的則是新歌《沙文》，由阿信、青峰兩人聯手打造，歌曲中阿信也替林憶蓮獻唱和音。歌詞描述女生被性侵的故事，陳鎮川代替林憶蓮表示，「她希望女生可以站出來！」被問到是否跟最近鈕承澤事件有關，陳鎮川則說，「她真的不知道，歌曲是之前就寫好的。」

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

推薦閱讀

潘裕文全新專輯都是翻唱！　最新主打「選這位天后經典」

獨家／徐佳瑩腦海最重要3件事　「愛人、睡覺、音樂！」

「鄉民老婆」出面了！　吳卓源公佈最愛：我是他頭號粉絲

獨家直擊／孟耿如人生第一場簽唱！「保姆車舉動」全直播

獨家／證實了！　輔大驗光師真實身份「前棒棒堂主唱」

家家「超瘦V臉配唱」詮釋《擁抱》　五月天瑪莎親手操刀！

黃子佼10首新歌同步公開！　郭靜大手筆「一次預購10張」

愷樂「貼鬍子」扮男裝！　推怪奇歌名《致未來的戀人啊》

艾怡良新歌攻佔發燒榜！　2019開唱「時間地點公布了」

Popu Lady無奈認了：跨年沒工作　今年只有「合體1次！」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

媽已經子宮下垂…法拉利孝子自責「還牽連她」 廖人帥求肉搜： 想盡心意

蕭敬騰累垮跪求：以後封mic！　「這個地區」恐成最後演出

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

鐘鉉離開一年了！　SHINee「18日0點0分」發47秒影片：永遠愛你

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光！　網看傻：還以為賈靜雯

館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林憶蓮, 五月天, 阿信, 青峰, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 應采兒爆有孕後首露面「寬鬆全身照」曝光！　被問二胎…陳小春回應了
  2. 大叔衝上前：我女兒是鐵粉　世勳、Kai「當下對話」暖哭粉絲
  3. 尾牙廠商：票選最想看的歌手！朱俐靜一上台「傻眼爆哭」
  4. 混血帥哥在森林中相伴！　歌曲前面出現「女人喘息聲」
  5. 他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！
  6. 李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了
  7. 女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」
  8. 下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡
  9. 老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐
  10. 《水行俠》反派會加入自殺突擊隊！　「原著洩密」演員回應了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366