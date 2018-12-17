五月天阿信、青峰超狂合作！　歌曲談性侵「主唱是天后」

記者關韶文／台北報導

相隔6年，華語天后Sandy林憶蓮推出新專輯《０》，17日下午唱片公司舉辦了一場「無光聽歌會」，針對專輯中的歌曲，設計結合嗅覺、味覺、聽覺、觸覺的聽歌體驗，雖然天后本人未現身，在60分鐘的體驗中，來賓們在無光環境體驗了一場很特別的音樂旅程。

▲五月天阿信、青峰合作歌曲。（圖／翻攝青峰臉書／翻攝阿信臉書）

進場時《breathe in… breathe out》從柔和的鋼琴入歌，呼吸本身是再平凡不過的事情，卻背負了人一生最沉重的定義，如果總有某一秒不能繼續下去，想想自己曾在乎過的與放開過的；開場時，電話鈴聲響起，林憶蓮以語音的方式和大家打招呼，像是對老朋友們的問候「Hi，好久沒見到你，我剛才完成了我的最新專輯，我希望第一個讓你知道，也想和你聊聊歌曲背後的故事和涵義，我這裡已經關了燈，你也一樣嗎？」

▲林憶蓮睽違六年發行新專輯。（圖／環球提供）

聽歌會結束後，陳鎮川在外接受媒體訪問，坦言這張專輯真的做了非常久，「這張專輯對她來說其實很自我，想怎麼做就怎麼做，一開始也不好意思找唱片公司發，因為覺得音樂比較高冷，加上林憶蓮也沒有要有宣傳，就簡單放在數位上架給歌迷聽，但沒想到環球唱片聽完還是覺得要發行，我想公司應該是抱持著幫仙女與人間接軌的橋樑。」

當中最令人關注的則是新歌《沙文》，由阿信、青峰兩人聯手打造，歌曲中阿信也替林憶蓮獻唱和音。歌詞描述女生被性侵的故事，陳鎮川代替林憶蓮表示，「她希望女生可以站出來！」被問到是否跟最近鈕承澤事件有關，陳鎮川則說，「她真的不知道，歌曲是之前就寫好的。」