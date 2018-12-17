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《霸王別姬》狂破200萬！影迷「跑三家戲院」買嘸票哀號：跪求加場

記者林映妤／台北報導

張國榮、鞏俐、張豐毅、葛優同台飆戲的影史經典鉅作《霸王別姬》25周年數位修復版14日在台上映，電影挾超強口碑席捲全台，票房飆破200萬！

片商表示近3小時的片長，讓許多戲院每天只安排一、兩場放映，但大批粉絲湧入戲院，多數戲院場場爆滿，不少觀眾坦言第一排都坐滿了人，連線上訂票也是一票難求，還有人跑了三家戲院仍買不到票，讓不少影迷紛紛留言灌爆片商官方粉絲團：「票太難搶了！」、「跪求加場！」、「爆滿到開演前才搶到第一排位子！」、「看不到怎麼辦啊！」更有影迷說能在大銀幕上再次目睹張國榮的精湛演出就想哭了，展現《霸王別姬》的動人魅力。

▲▼《霸王別姬》張國榮、鞏俐。（圖／甲上提供）

《霸王別姬》張國榮、鞏俐。（圖／甲上提供）

時隔25年《霸王別姬》終於重返大銀幕，不少名人力推，田中千繪第一時間衝戲院朝聖：「有種說不出的感動！」《花甲》導演瞿友寧也說：「這是陳凱歌最驚心動魄也最迷人的一部電影。」知名影評人聞天祥則點出張國榮從扮相、口條到如同角色一般瘋魔的詮釋深度是「裡外兼具，別無分號！」

此次電影再登大銀幕不只吸引了死忠粉絲買票支持，甚至有不少年輕觀眾也到戲院朝聖，而年輕影迷也紛紛表示：「必須到戲院朝聖！」、「第一次上映時年紀太小，怎麼能再錯過！」、「太美的經典，毫無冷場。」、「大銀幕再看這部片還是感動到哭了。」

▲▼《霸王別姬》張國榮。（圖／甲上提供）

▲《霸王別姬》張國榮下戲其實很活潑。（圖／甲上提供）

片中張國榮令人心碎的演技再次擄獲觀眾的心，但在拍攝現場其實他調皮又活潑，有場戲鞏俐必須吐口水在他臉上，拍完後他對鞏俐說：「妳的口水可真多啊，好像噴泉一樣！」鞏俐很不好意思，馬上拿紙巾幫他擦臉，張國榮還開玩笑說：「我今天不洗臉了。」

不同於電影中的針鋒相對，兩人感情好得就像家人一樣，鞏俐還曾表示自己跟哥哥的對戲實在太少了，張國榮則妙回：「我還特別跟導演商量過，千萬不要排給我們太多對手戲，免得你愛上我！」2人有時還會一起逗「霸王」張豐毅，每次張豐毅在一旁看到他們聊的開心想加入時，張國榮跟鞏俐就會各自散開，直到最後張豐毅求饒才肯罷休。

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霸王別姬, 張國榮, 張豐毅, 鞏俐, 陳凱歌, 葛優, 徐楓

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