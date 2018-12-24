贈獎／「不死鳥」重現地球圈！　《機動戰士鋼彈NT》全新戰隊再升級

娛樂中心／綜合報導



等了27年，描寫「機動戰士鋼彈UC」後續發展的，宇宙世紀傳奇最新作終於來了！理應被封印而消失的「獨角獸3號機鳳凰」竟再度回到了地球圈，地球聯邦軍大規模展開「狩獵鳳凰」作戰！





▲《機動戰士鋼彈NT》將於1月11日上映。（圖／普威爾國際提供）



U.C.0097——。名為「拉普拉斯事變」的動亂，最終讓「拉普拉斯之盒」公諸於世後，已過了一年。然而，即使提及新人類的存在與其權利的「盒」＝「宇宙世紀憲章」被揭露了，但世界的架構卻依然沒有太大變化。

在「拉普拉斯事變」中，新吉翁殘黨軍「帶袖的」暫告瓦解，停止活動。另外，在動亂中躍居主角，名為「獨角獸鋼彈」的兩架MS，由於發揮了人類智慧所不及的能力，因此被視為具有危險性，而暗中遭到封存。

然而，在兩年前下落不明，從歷史上被抹去的RX-0獨角獸鋼彈3號機，竟突然再度出現在地球圈。為了這架被稱為「鳳凰」的機體，一群人再次出動。這場鳳凰爭奪戰，牽涉到的不只有地球聯邦軍和「帶袖的」，還有跟亞納海姆電子企業關係匪淺的大企業‧羅商會也介入其中。他們投入新的MS「NT鋼彈」，其真正的目的究竟是……。





▲▼《機動戰士鋼彈NT》電影劇照。（圖／普威爾國際提供）





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