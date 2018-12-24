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贈獎／「不死鳥」重現地球圈！　《機動戰士鋼彈NT》全新戰隊再升級

娛樂中心／綜合報導

等了27年，描寫「機動戰士鋼彈UC」後續發展的，宇宙世紀傳奇最新作終於來了！理應被封印而消失的「獨角獸3號機鳳凰」竟再度回到了地球圈，地球聯邦軍大規模展開「狩獵鳳凰」作戰！

《機動戰士鋼彈NT》電影海報。（圖／普威爾國際提供）
▲《機動戰士鋼彈NT》將於1月11日上映。（圖／普威爾國際提供）

U.C.0097——。名為「拉普拉斯事變」的動亂，最終讓「拉普拉斯之盒」公諸於世後，已過了一年。然而，即使提及新人類的存在與其權利的「盒」＝「宇宙世紀憲章」被揭露了，但世界的架構卻依然沒有太大變化。

在「拉普拉斯事變」中，新吉翁殘黨軍「帶袖的」暫告瓦解，停止活動。另外，在動亂中躍居主角，名為「獨角獸鋼彈」的兩架MS，由於發揮了人類智慧所不及的能力，因此被視為具有危險性，而暗中遭到封存。

然而，在兩年前下落不明，從歷史上被抹去的RX-0獨角獸鋼彈3號機，竟突然再度出現在地球圈。為了這架被稱為「鳳凰」的機體，一群人再次出動。這場鳳凰爭奪戰，牽涉到的不只有地球聯邦軍和「帶袖的」，還有跟亞納海姆電子企業關係匪淺的大企業‧羅商會也介入其中。他們投入新的MS「NT鋼彈」，其真正的目的究竟是……。

《機動戰士鋼彈NT》電影劇照。（圖／普威爾國際提供）
▲▼《機動戰士鋼彈NT》電影劇照。（圖／普威爾國際提供）
《機動戰士鋼彈NT》電影劇照。（圖／普威爾國際提供）

==== 參加活動！送你搶先看《機動戰士鋼彈NT》====

 ◎活動時間：即日起至12/28(五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你從什麼時候開始喜歡鋼彈？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《機動戰士鋼彈NT》特映券一組(2張)  
使用時間：1/8(二) 19:00
使用地點：信義威秀影城

◎得獎公布：12月28日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於1月8日（二）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 機動戰士鋼彈NT

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