專訪／《棒棒堂》野獸轉當直播主！　「我只要一個舞台」

▲《棒棒堂》野獸以韋佳宏本名重新出發。（圖／翻攝網路）

記者關韶文／專訪

《棒棒堂》野獸以本名韋佳宏重新出發，自掏腰包上百萬發行EP《只想告訴你》。過去曾經發行團體專輯，站上台北小巨蛋、香港紅勘舞台，無奈退伍後一切從零開始，放下身段當起直播主賣笑，每個月只有6000元的收入，就是為了支撐自己愛唱歌的夢想。

聊起當年《棒棒堂》的日子，對他來說就像是一條追夢之路，「我只記得當時表演藝術科主任衝進教室，就喊著『這個醜男明天去試鏡』，對我來說，一切都是未知數，甚至錄取之後才知道什麼是帶狀節目，所以絕對不是只有聊天，甚至還要準備才藝，直到最後被榨乾。」

一集《模范棒棒堂》總共需要20位男孩，每個月還舉辦淘汰賽，這些對他們來說都是高壓成長。當時，每個人為了能表現最好，全都使出渾身解術，被問到印象最深刻的表演，野獸笑說，「應該是男扮女裝，我跳了少女時代的《Gee》。」從沒想到自己無心插柳，居然最後可以成為棒棒堂二代出道團體，甚至跟著一代棒棒堂學長，一路唱上的台北小巨蛋、香港紅勘體育館。

▲▼韋佳宏自掏腰包百萬籌備音樂作品。（圖／記者屠惠剛攝）

野獸想起《模范棒棒堂》錄影點滴，他坦言一開始總是拿捏不到錄影tempo，「一開始我是用跳舞進去，後來大家鼓勵我，我就更專注在唱歌。只是剛開始抓不到節目定位，我都不太講話，最後才知道自己要主動去拿麥克風。」令他最難忘的則是范瑋琪的鼓勵，范范一句「你要好好唱歌！」讓他謹記在心，一路努力至今。

《棒棒堂》節目結束後，野獸選擇把高中、大學讀完，最後接著去當兵，一路到退伍後就25歲才真正出社會。渡過了2年迷惘的日子，2017年他開始接觸直播平台，固定時間開播，前三個月幾乎沒人要看，甚至一個月硬播30個小時，最後收入仍然只有月薪六千，讓他只能以泡麵果腹。

正當他決定要放棄的時候，第四個月收入突然好轉，除了過往粉絲養成收視習慣外，也在直播平台養出新的觀眾，他坦言心情的調適真的很重要，「每次都會有人留言說，『以前不是在《棒棒堂》，怎麼會在這裡唱歌』，但我只是希望有一個穩定曝光，比起他們留言酸我，我更希望是持續曝光。」

▲▼韋佳宏放下身段，轉當直播主，累積粉絲緣。（圖／記者屠惠剛攝）

韋佳宏盡力將每件事情做到最好，用時間去換取更多發片的機會，不在乎過去發片歌手的光環，每天對著自己的小螢幕直播，他終於賺到了穩定的收入，成了自己發片的資金。

相隔八年後，韋佳宏把百萬存款全都投入，決定發一張自己的專屬EP《只想告訴你》，錄音、製作、拍MV全都親力親為，「或許這八年來，好像運氣沒有這麼好，但我必須把自己推到準備好的狀態，才可以應付任何事情，相對他們（其他棒棒堂藝人）也很堅持，每一個人成功都有自己的過人之處，所以我認為，心態跟找到自己方向很重要，必須好好了解自己。」

雖然是自己的第一張EP，但韋佳宏也做好了「可能是最後一張」的心理準備，如果市場反應還不錯，他打算規劃一個音樂會回饋粉絲，「現在只要有一個小小舞台，我就會很感謝了。」韋佳宏盡力把自己能控制的因素做到最好，盡全力把音樂作品推出，最後就交給市場來解答了。