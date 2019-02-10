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「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

記者劉宜庭／綜合報導

修杰楷2015年和賈靜雯結婚，相差9歲的姐弟戀，從交往到結婚都轟動娛樂圈，婚後不僅疼愛賈靜雯與前夫所生的大女兒梧桐妹，夫妻倆又再生下咘咘、BO妞2個女兒，晉級一家五口，細數婚後的寵妻舉動，更是讓梧桐妹都忍不住讚：「媽媽妳真的嫁對人了。」

▲▼修杰楷寵妻細節（圖／翻攝自YouTube）

▲修杰楷十分疼愛賈靜雯。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

一、「我來顧孩子，妳去逛街」

賈靜雯婚後兼顧工作和家庭，生下2個寶貝女兒後，大部分時間也都在忙著照顧孩子。先前夫妻倆上大陸實境秀節目時，曾將一家人私下互動公開在螢光幕前，當時修杰楷就主動提議，自己可以獨立照顧孩子們，讓賈靜雯難得放鬆一下、和閨蜜一起談心逛街。

二、怕妳餓

先前在錄實境秀的過程中，修杰楷帶著妻女外出露營，打理好帳棚後，一家人打開飯盒，準備享用美食，這時，他可能是看到賈靜雯懷中還顧著Bo妞，他沒有自己開動，反而先盛了一口飯，親自餵老婆：「怕妳餓了。」有趣的是，就算咘咘要再吃一口， 他也笑說：「我要給媽媽吃的。」最後，他還是有先讓女兒盛一口飯去吃，不過，在如此小的細節中，都能看出他對太太無微不至的照顧。

▲▼修杰楷寵妻細節（圖／翻攝自YouTube）

▲修杰楷吃飯前，先餵正在照顧小女兒的賈靜雯吃。（圖／翻攝自YouTube）

三、「換位置」藏貼心玄機

除了顧好賈靜雯的胃，連肌膚護理修杰楷也顧慮到了。露營當天，夫妻倆抱著孩子們，一起坐在露天搖椅上，只不過一開始，老婆坐著的那一側，明顯看得出剛好有照到陽光，過沒多久鏡頭一切換，他突然坐到女方原先的位置，舉動意外引發外界好奇，有網友猜測，應該是不捨妻子曝曬在陽光下太久，才會貼心換位，也讓不少人驚呼：「真的很少男人會注意到這點！」

▲▼修杰楷寵妻細節（圖／翻攝自YouTube）

▲▼修杰楷寵妻細節（圖／翻攝自YouTube）

▲修杰楷突然和賈靜雯換了位置，外界推測可能是怕老婆曬到太陽。（圖／翻攝自YouTube）

四、家務、煮飯全包辦：「都是小事。」

結婚後，修杰楷不僅會幫忙照顧2萌娃，就連家務、煮飯等，也都可以一手包辦，對於廚房的一切，似乎比賈靜雯都還要熟悉上手，展現顧家好男人的貼心一面，讓賈靜雯也忍不住稱讚他「是一個很好的幫手。」對此，他則謙虛表示：「我們生活中沒什麼大事、都是小事，所以她不用管事。」

▲修杰楷、賈靜雯。（圖／翻攝自臉書／修杰楷）

▲修杰楷、賈靜雯。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯AlyssaChia）

▲修杰楷、賈靜雯婚後育有咘咘、Bo妞。（圖／翻攝自修杰楷、賈靜雯臉書）

五、對梧桐妹視如己出

修杰楷一開始公開認愛賈靜雯時，曾在節目《康熙來了》中，被問到女方在前段婚姻中，已經有了一個女兒「梧桐妹」，面對外界好奇，單親媽媽的身份是不是一個障礙，當時，他表情堅定地回答：「我不覺得，我覺得這是她人生的一部份嘛。」同時他也表示，對梧桐妹是真心想要照顧，超誠懇的回答，讓小S聽了也不禁抽出紙巾擦淚。

▲▼修杰楷「認定賈靜雯」逼哭小S（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲修杰楷認為梧桐妹不是2人之間的阻礙，而是賈靜雯人生的一部分。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

修杰楷婚後對賈靜雯付出的真心實意，梧桐妹也全看在眼裡，私下稱對方為「修叔叔」，相處也十分融洽，在媽媽日前舉行峇里島婚禮後，梧桐妹也感性列出修杰楷3大優點。

▲▼梧桐妹「家人照」忘了修杰楷！（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲修杰楷和梧桐妹相處得很好。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

賈靜雯跟修杰楷合照像bo妞跟咘咘。（圖／翻攝自賈靜雯微博、臉書）

▲▼ 賈靜雯、修杰楷峇里島婚禮。（圖／ 齊點娛樂有限公司、小小姑娘有限公司）

▲賈靜雯、修杰楷峇里島婚禮，梧桐妹大讚媽媽嫁對人了。（圖／翻攝自賈靜雯臉書、齊點娛樂有限公司、小小姑娘有限公司）

梧桐妹形容，修叔叔是一個很有責任感，而且煮飯很好吃的人，她說，因為自己跟媽媽一樣記性不好，每次出門，修叔叔都會提前幫母女倆準備好，更別提把咘咘、BO妞都照顧得很好，「他真的是最好的人選啦！」

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修杰楷, 賈靜雯, Bo妞, 咘咘, 梧桐妹

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