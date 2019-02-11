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巧遇3年前「載范范生產」運將！　黑人搭小黃3大神奇緣分：最美好回憶

記者劉宜庭／綜合報導

陳建州（黑人）本身在演藝圈中，是出了名的愛車，私下常開超跑外出的他，先前難得搭計程車時，卻頻頻遇到有趣的故事，甚至還巧遇當年替老婆范瑋琪（范范）接送生產的同一名運將，巧合令人驚訝。

▲▼黑人巧遇「3年前載范范生產」司機。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

▲黑人跟計程車司機超有緣。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

一、巧遇3年前載范范生產運將

范范在2015年初生下雙胞胎兒子飛飛、翔翔，當年她破水早產，緊急搭計程車趕到醫院生產，所幸孩子平安長大，如今也已經3歲了。巧的是，黑人事隔3年，難得搭小黃外出時，竟碰巧遇到當天載送太太生產的同名司機！

▲▼范范夫妻自拍…照片出爐她傻眼！　怒點出黑人「心機細節」。（圖／翻攝自范范Instagram）

▲范范和黑人育有雙胞胎兒子飛飛、翔翔。（圖／翻攝自范范Instagram）

「所以，我老婆羊水破了的時候是你載到？」當時黑人一上車後，羅姓司機立刻認出他來，並提到當年，自己載著范范前往醫院生產的往事，「當年一大早，你帶著你老婆上車說要去中山醫院，那天剛好就是你老婆要去生小孩。」

▲▼黑人巧遇「3年前載范范生產」司機。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

▲▼黑人巧遇「3年前載范范生產」司機。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

▲黑人巧遇3年前載范范生產的羅姓司機。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

黑人也回憶起當年經過，「我那天還滿緊張，有弄髒你的車嗎？」司機笑回，「沒有。」接著，黑人也不忘向運將大哥道謝，「這對我們來說是很棒的回憶，羅大哥謝謝！」他坦言，自己平常真的很少坐計程車，沒想到這次一坐，竟會是如此奇妙的巧遇，「今天這個緣份、真的是很奇妙…這是我跟這位小黃司機最美好的回憶。」

二、前後巧遇「同一對準新人」

黑人日前在花蓮搭乘計程車，往返飯店及餐廳，竟在去程和回程時，分別遇上將在隔天舉行訂婚喜宴的一對準新人。一開始，他先是和一名24歲年輕女運將閒聊，意外得知對方明天有喜事，「她問我們是否可以多留在花蓮一天？因為她想要邀請我們參加她的訂婚喜宴…只能說我跟小黃司機特別投緣。」當下，女運將也有提到，自己開車3年，未婚夫同樣也是開計程車的。

▲▼黑人花蓮搭小黃「正妹運將後天訂婚」　隔1hr攔車…司機竟是未婚夫。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲女運將告訴黑人，自己隔天要舉行訂婚喜宴。（圖／翻攝自黑人Instagram）

豈料，相隔短短約1小時後，黑人搭小黃返回飯店時，一問之下才驚覺，眼前這名男司機，竟然是不久前女運將的未婚夫，「請問一下你禮拜天要幹嘛？」男運將開心比YA笑說：「訂婚阿！」讓黑人也忍不住驚呼，「天底下竟然有這麼巧合的事情！」

▲▼黑人花蓮搭小黃「正妹運將後天訂婚」　隔1hr攔車…司機竟是未婚夫。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲結果黑人回程時，竟又被該名女運將的未婚夫載到。（圖／翻攝自黑人Instagram）

三、阿嬤運將脫口「夭壽死囡仔」

另外一次，黑人搭計程車時，遇到一名戴著眼鏡的阿嬤，對方雖然有年紀了，但是精神不錯，談吐開朗，開起車來也是一派輕鬆、老神在在。

▲▼陳建州搭小黃遇到計程車阿嬤。（圖／翻攝自陳建州臉書）

▲陳建州搭小黃遇到計程車阿嬤。（圖／翻攝自陳建州臉書）

當時黑人坐在副駕駛座錄影，阿嬤一轉頭看見鏡頭，不明白對方在做什麼，怕自己會分心，下意識脫口而出：「夭壽死囡仔！」超直白的反應，卻也讓黑人直接噴笑，黑人也不忘回應阿嬤：「看妳勾錐啦！」

事後，黑人透露，阿嬤開小黃已經將近20年，因為睡不著索性繼續開計程車，當時在車上聽到阿嬤說「夭壽死囡仔」的時候，感覺特別親切，希望網友下次若是看到阿嬤在開車，也可以體驗一下台灣最美的風景。

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關鍵字

黑人, 陳建州, 范范, 范瑋琪, 運將, 小黃, 計程車

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