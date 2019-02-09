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《MIXNINE》流產1年…出道組成員現況整理！剩他前途未卜

記者邱苡瑄／綜合報導

YG娛樂在2017年10月舉辦選秀節目《MIXNINE》，選出9位優勝者，原預計組成限定團體出道，但在2018年5月，節目結束4個月後，宣布出道計畫取消。不過事實上，9位出道組成員中，有5人在參賽時就是已經出道的偶像身分，在《MIXNINE》限定團流產以後，有人回到原團體進行活動，有人開始準備出道，也有人再次參加選秀節目，成員們都持續在努力追夢。

禹真榮（第1名）

禹真榮在2017年初參加《Produce 101》第2季時，便獲得極大的關注，之後參加《MIXNINE》順利拿下第1名，目前他所屬的Happy face娛樂正準備推出新人男團，禹真榮確定是成員之一，其他成員預計還有參加過《Produce 101》第2季的朴優啿、曹勇根、參加《MIXNINE》的金賢洙，以及《少年24》出身的鄭游寯（本名：鄭民桓），目前已經以UNIT組合推出過數首單曲，也經常舉辦小型公演，為出道做準備。

▲《MIXNINE》禹真榮。（圖／翻攝自h_nextboys IG）

▲禹真榮、金賢洙推出迷你專輯。（圖／翻攝自h_nextboys IG）

金曉珍（第2名）、金民錫（第8名）

金曉珍和金民錫是2017年8月出道的7人男團ONF成員，為B1A4、Oh My Girl師弟，2人回到團體後，ONF便推出新作品回歸，並且宣布在日本出道，在《MIXNINE》結束後，已經推出1張韓語迷你專輯和2張日文單曲，還演唱了韓劇《一起吃飯吧3》的ost，展開多樣化的活動。

▲《MIXNINE》金曉珍、金民錫。（圖／翻攝自ONF IG）

▲ONF在2018年6月回歸 。（圖／翻攝自ONF IG）

李婁彬（第3名）

李婁彬在《MIXNINE》總決賽準備期間，曾經摔斷肋骨，差點無法站上舞台，最後是負傷演出，並以黑馬之姿拿到第3名。事實上，他曾經參加選秀節目《少年24》，但未能成功出道，來到《MIXNINE》力拼第2次出道機會，只是沒想到這次入選了仍無法出道。李婁彬隸屬Live Works Company娛樂，該公司預計在2019年推出新團，目前已公布了婁彬在內的五位成員，並且以Team Lwz的團名開設SNS帳號，更新練習生們的近況。

▲《MIXNINE》李婁彬。（圖／翻攝自李婁彬IG）

▲李婁彬預計2019年出道。（圖／翻攝自李婁彬IG）

金炳官（第4名）、李東勳（第8名）

金炳官和李東勳在2017年5月就以5人男團A.C.E出道，該團派出3位成員參加《MIXNINE》的同時，另外2位則是參加同時期的選秀節目《The Unit》，而成員Chan在《The Unit》成為出道組成員，以限定團UNB進行活動，因此金炳官、李東勳回到原公司之後，A.C.E以4人體制推出新作品，並且展開巡迴演唱會，也曾經到台灣參加「2018 MTV最強音演唱會」，選唱周興哲的《以後別做朋友》，堅強唱功和標準咬字大獲台灣網友好評 

▲《MIXNINE》金炳官、李東勳。（圖／翻攝自A.C.E IG）

▲A.C.E在2018年6月回歸。（圖／翻攝自A.C.E IG）

崔玹碩（第5名）、李炳坤（第9名）

崔玹碩和李炳坤隸屬YG娛樂，YG在2018年11月推出自家練習生的生存節目《YG寶石盒》，2人也在參賽成員之中，力拚出道機會，但最後只有崔玹碩順利入選。李炳坤第二次參加選秀節目，出道夢卻再次破碎，讓粉絲都相當心疼，他未來是否會離開YG娛樂引起觀眾熱議，他也是《MIXNINE》9位優勝成員中，唯一還沒有明確出道計畫的。

▲崔賢碩、李炳坤。（圖／翻攝自YG.TreasureBox臉書）

▲崔玹碩、李炳坤參加《YG寶石盒》。（圖／翻攝自YG.TreasureBox臉書）

宋翰縑（第7名）

宋翰縑是2017年3月出道的Seven O’Clock成員，在《MIXNINE》出道計畫取消後，Seven O’Clock遲遲沒有回歸消息，直到 2018年9月突然宣布更換經紀公司，並且在10月回歸歌壇，同時也是該團出道1年半以來，終於推出的第2張作品。

▲《MIXNINE》宋翰縑。（圖／翻攝自推特）

▲Seven O’Clock在2018年10月回歸。（圖／翻攝自推特）

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MIXNINE, ACE, 禹真榮, ONF, YG寶石盒

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