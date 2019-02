沒出演《PD101》卻逆行　他見面會上「謝粉絲連我一起喜歡」

記者潘佳琪/綜合報導

南韓偶像團體NU'EST因參加選秀節目《Produce 101》第二季,人氣飆升,成為「逆行偶像」最佳代表之一。其實,其中有位成員並沒有參與節目演出,但隨著團體爆紅,他也受到了更多關注,卻常常很沒自信,甚至曾在粉絲見面會上說了一句:「謝謝大家連我也一起喜歡。」他就是隊內大哥Aron(本名:郭英敏)。

▲NU`EST成員Aron。(圖/翻攝自Facebook/NU`EST)

Aron當時因為膝蓋受傷,沒有參與《Produce 101》演出,只有另外4名成員(JR、白虎、旼炫、Ren)出演,並且最後全進入排名前20名,其中黃旼炫排名第九,加入限定團體Wanna One出道(最終取前11名出道)。節目結束後,未出道的3名成員與Aron組成小分隊NU’EST W繼續活動,其中W有著「waiting」的意思,也就是等著旼炫歸隊,在這點也可以看見他們的團魂展現。

▲黃旼炫以Wanna One身分活動期間,4名成員以小分隊NU`EST W進行活動。(圖/翻攝自Facebook/NU`EST)

展開小分隊活動的NU’EST W,在2017年8月26、27日舉行了粉絲見面會,1萬張門票在預售開始3分鐘就全數售罄,當時同時售票網站登錄人數更是高達25萬人,一度造成售票頁面癱瘓,可見其人氣之高,相較於出演節目前,專輯《CANVAS》只賣出6359張,逆行效果相當驚人。

8月26日見面會當天,Aron在最後talk時間所說的話,讓粉絲們感到非常心疼,他說:「謝謝大家今天的到來,這段時間,謝謝大家這麼照顧弟弟們(意指成員),『連我也一起喜歡』真的很感謝,以後會更努力,希望大家多多喜歡NU’EST W。」粉絲們聽到他說的話後,有些人開始尖叫,有些人發出了嗚咽的聲音,回家後更是有許多人發了推特、後記說:「不是順便喜歡你(意指Aron),因為是你,所以喜歡」、「絕對不是『順便』喜歡。」

2014年,Aron曾在歌曲《借我你的肩膀》填了親自寫的RAP詞,內容是有關於自己從紐約遠跑到韓國圓夢的心路歷程,2018年,小分隊進行專輯《WEAK,N》宣傳的期間,這首歌在韓國論壇引起了一陣熱議。歌詞大意是,有一個孩子,從洛杉磯來到首爾追夢,克服了許多問題,包括種族、語言、生活習慣等等,抵抗低潮、受壓迫、等負面情緒,站在舞台上時,觀眾大聲喊著我的名字,想謝謝大家給我一個可以依靠的肩膀,這就是 L.O.Λ.E(NU’EST粉絲名)存在的意義。

Aron所寫RAP詞:

Let me tell you a story, the life of a kid

Los Angeles to Seoul, tryin to make it big

Without a clue in the world, fame and money on my mind

Knew nothing about the hardships, the struggles, the grind

Rewind to ‘011, flight overseas

New chapter in my life, time for me to chase my dreams

Culture shock, hit me hard, givin up was taboo but

The people, the language, the lifestyle; too much to go through

Blurred lines, couldn’t make up my mind

Thoughts like, “Damn. This just ain’t right.”

Overworked, underslept, oppressed, and possessed

I was against the odds, a vicious game of Russian roulette

Now I’m Standin on the stage gazing on to the crowd

They’re all chanting my name it seems so loud

I wanna take a bow and thank you all for comin out

For givin me a shoulder, that’s what L.O.Λ.E’s about

▲網友們對Aron所寫RAP詞的反應。(圖/翻攝自微博/韓流)

Aron從美國到韓國追夢,一開始受到了父母相當大的反對,因為其實他是個很聰明的人,當時在美國SAT測驗(相當於台灣的學測,是美國各大學申請入學的重要參考條件之一)考了2180分,排名前0.5%,更是已經被紐約大學錄取了,但他放棄了入學機會,在完全不會韓文的情況下,前往首爾成為練習生。這段過往,在NU’EST W登上綜藝節目《Idol Room》時,再度被提起,令主持人相當驚訝。

▲Aron學業成績非常優秀。(圖/翻攝自V Live/Idol Room)

▲Aron父母一開始反對他當歌手。(圖/翻攝自V Live/Idol Room)

除了很聰明之外,Aron也多次因為出眾的外貌,成為熱帖討論對象。有次他在偶像運動會上吃熱狗,短短3秒的畫面,卻引起多位網友在論壇上發問:「偶運會上的熱狗起司男是誰?」另一次是他去選秀節目,《The Unit》支持以前同公司的同事,他只是坐著什麼事也沒做,被鏡頭帶到,他就登上熱帖了,引起許多人回覆,「哇!真的好帥」、「長的好帥,完全是我的菜。」

▲Aron因出現在《The Unit》而上熱帖。(圖/翻攝自韓網instiz)

▲在instiz點讚超過1000的帖子很少。(圖/翻攝自微博/韓流)

Aron除了有腦袋、有顏值之外,當偶像最重要的「實力」他也沒缺少,曾經演唱John Legend的《All of Me》,以及饒舌Eminem的《Lose Yourself》,都是粉絲強推的實力展現之作。雖然他不是隊內人氣最旺的成員,也時常沒自信,但有實力、有外表的真貨,終能獲得喜愛,真正喜歡他的粉絲,一定都可以看見其優點,而不只是因為喜歡其他成員,而「順便」喜歡他。

