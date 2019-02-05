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3超級英雄變寵妻狂魔！ 水行俠8歲愛上她 …隔29年終娶到惜命命

記者傅家妤／綜合報導

很多人說演藝圈猶如一個大染缸，在裡面的人非常容易迷失，尤其是演員在長久拍戲、相處，經常很容易會抵擋不了誘惑，劈腿偷吃事件層出不窮，尤其是好萊塢演藝圈中，這類事件更是屢見不鮮，但仍有部分好萊塢男藝人非常顧家，不管相愛多少年，與妻子一直都非常恩愛，對待兒女更是呵護備至，是許多女人心目中完美男人！以下就來列舉其中3位好萊塢演藝圈中的「寵妻狂魔」。

傑森摩莫亞（Jason Momoa）＆ 莉薩博內特（Lisa Bonet）：結婚1年

傑森摩莫亞（Jason Momoa）和莉薩博內特（Lisa Bonet）。（圖／達志影像）

▲傑森摩莫亞和莉薩博內特相愛13年，感情甜蜜穩定。（圖／達志影像）

傑森摩莫亞多出演的都是硬漢角色，模特兒出身的他近年來的代表作品是《水行俠》，而先前在《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「馬王」卓戈卡奧，霸道卻深情的形象也深入人心，事實上他在私底下其實也是一個浪漫又專情的男人，不僅顧家，對老婆的愛更是溢於言表，經常會在社群網站上曬出夫妻合照，也從不吝於在眾人面前展現自己對老婆的愛。

傑森摩莫亞（Jason Momoa）和莉薩博內特（Lisa Bonet）。（圖／翻攝自傑森摩莫亞IG）

傑森摩莫亞（Jason Momoa）和莉薩博內特（Lisa Bonet）。（圖／翻攝自傑森摩莫亞IG）

▲傑森摩莫亞不時會在社群網站上炫妻。（圖／翻攝自傑森摩莫亞IG）

雖然傑森摩莫亞與老婆雖然很非常晚才步進禮堂，但是兩人其實在婚前已經交往了12年，並育有一個10歲的女兒，以及8歲的兒子。現年38歲的傑森摩莫亞與老婆相差12歲，也是一對姐弟戀，不過兩人的感情一直都非常甜蜜穩定，過去傑森摩莫亞在受訪時曾提及，自己在8歲的時候就已經愛上了出現在電視上的莉薩博內特，當時他還向媽媽表示自己往後就是要娶「這個女人」，愛慕的程度也到讓想一輩子跟蹤對方，而他在1998年因為亮眼外型被相中成為模特兒，之後在酒吧認識女方，當時的他還得假裝鎮定，掩飾內心的激動，直到2人有了孩子後，才敢告訴愛妻這藏了多年的深情秘密。

里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）＆　艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）：結婚8年

▲▼雷神生日被兒子巴頭。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

▲克里斯漢斯沃一直都是出了名的顧家好男人，眼裡一直也只有老婆。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

35歲的克里斯漢斯沃與42歲的老婆艾兒莎巴塔奇在2010年結婚，兩人的年齡雖然相差7歲，但是依舊非常恩愛，婚後育有1女和1對雙胞胎兒子的他，多年來都把心思放在家庭上，他的生活除了工作外就是陪伴家人，也經常在IG上分享生活照，更不時曬出與老婆的恩愛合照放閃，而他過去受訪時曾表示，讓婚姻可以保鮮的秘訣就是時時刻刻都要認為老婆是全世界最漂亮、性感的女人，而他其實也做到了，過去還曾經曬出一張照片炫妻，只見他手中捧著一本老婆穿著泳裝登上封面的雜誌，並說道：「我應該要用我的超能力來追蹤這位狂野美女。」

▲▼雷神罕見吐當爸心聲。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

▲克里斯漢斯沃只要不拍戲時間都用來陪伴家人。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

事實上，過去艾兒莎巴塔奇在受訪談及如何維持與克里斯漢斯沃的感情時，她幸福地表示其實老公在這方面的功勞很大，「雖然他在很年輕就已經結婚、成立家庭，但是他總是試著成為全世界最好的爸爸、最好的老公，而且永遠都把家庭擺在最重要的位置，這點他也從來沒有讓我失望過，這讓我們在一起變得更強。」

▲▼雷神罕見吐當爸心聲。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

▲艾兒莎巴塔奇稱老公給了自己足夠的安全感。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

此外，艾兒莎巴塔奇也提及老公給她非常足夠的安全感，完全可以無後顧之憂地去嘗試、挑戰，甚至先前一起合作《12猛漢》也是對方說服她去試鏡，兩人在片中也是飾演夫妻。而原本對許多男演員來說，與老婆合作會顯得有點尷尬，對克里斯漢斯沃卻不是如此。他稱可以與老婆合作讓他輕鬆很多，也從不擔心在鏡頭前沒有化學反應：「我們為了這場戲排練了7年。」

休傑克曼（Hugh Jackman） ＆　黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）：結婚22年

休傑克曼（Hugh Jackman）和老婆Deborra-Lee Furness。（圖／翻攝自休傑克曼IG）

▲休傑克曼與老婆結婚20幾年，曾遭受過不少攻擊，但兩人的感情從未受到影響，依舊恩愛。（圖／翻攝自休傑克曼IG）

49歲的休傑克曼以「金鋼狼」一角走紅全球，因擁有帥氣結實身材而廣受女性青睞，不僅如此，愛妻顧家的好男人形象更是為人稱道，他與大13歲的老婆黛博拉李佛尼斯結婚22年，在他走紅後，不少酸民批評兩人根本不相配，認為女方配不起他，但是兩人的感情並沒有因此而受影響，反而越來越好，休傑克曼過去在受訪時也大方向老婆告白，「她是我遇過最美好的事，而且還越來越好，我很感謝在很多事情發生之前就遇見了她，包括變成『金鋼狼』，因為在職業生涯中銀幕前，或銀幕後發生的一切，都是我們一起經歷的。」

▲休傑克曼與黛博拉結縭20年。（圖／翻攝自休傑克曼臉書）

▲休傑克曼在結婚20周年曾曬出兩人當年的結婚照放閃。（圖／翻攝自臉書／休傑克曼）

休傑克曼與黛博拉李佛尼斯在1996年結婚，婚後女方曾經歷過兩次流產，讓休傑克曼非常心疼，最後兩人才決定領養小孩Ava跟Oscar，夫妻倆經常被拍到帶著孩子出門玩樂，一家四口的感情緊密。休傑克曼過去曾罹患皮膚癌，愛妻在期間緊守在身邊，讓他相當感動，對對方的愛更是有增無減。

休傑克曼（Hugh Jackman）和老婆Deborra-Lee Furness。（圖／翻攝自推特）

▲休傑克曼與老婆領養了2個小孩。（圖／翻攝自推特）

事實上休傑克曼與老婆可以相愛相守22年，是因為夫妻倆都非常認真經營這段婚姻，例如他和老婆分開從來不超過2個禮拜，而且彼此都有共識，絕對會把家庭放在人生第一順位，也很享受「簡單平淡的幸福」，喜歡在休假時早起一起冥想，再一起做早餐。黛博拉先前在受訪時也曾曝光維持婚姻的小秘訣，她說在婚姻中其實幽默感很重要，然而就是如此平凡、互信互愛的生活，讓小倆口在一堆離婚、撕破臉的好萊塢夫妻檔中，依舊能攜手維持婚姻。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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