朴敘俊把到朴敏英多虧他！2018韓劇「最搶鏡綠葉」TOP 5

文／yeonhee

2018年結束了，可為什麼這些人還留在我腦海裡不離開啊？因為他們演得太好了呀！所以乘著假期，讓我們來回顧一下去年最受矚目（不對啦，是最搶鏡）的大勢（未來會大紅大紫）綠葉演員吧～

第 5 名：黃寶羅

代表作品：《金秘書為何那樣》

我一直都覺得她在那劇裡面的妝容很誇張，演得又超放，最令我記憶猶新的，還是她被姜洪錫用可口可樂告白的那一段，看得我甜得心滋滋呀！可是告訴你們多一個秘密，漂亮又搞笑的她，現實生活中是河正宇弟弟的女朋友，真的是好有才華的（未來）一家人啊！

☆★☆推薦：《金秘書為何那樣》除了她之外，還有那個自戀至極的傲嬌副會長朴敘俊 + 美到逆天的朴敏英 + 笑到腹痛的溫馨搞笑劇情，等你追看喔。

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第 4 名：太元碩

代表作品：《Player》

什麼？！他演過電視劇《太陽的後裔》和電影《與神同行》？！（兩部片他都是演軍人）這位可愛的朋友在《Player》之前是個默默無名的小配角，直到這部劇的出現。為戲增重30公斤，手臂壯得可以與馬東石較量，不過他有後者沒有的一樣東西 — 另類呆萌！劇裡除了會打、會揍，也實現極端的反差萌 — 竟然塗起了護甲油！我保證看完後一定會被他圈粉！

☆★☆推薦：《Player》還能看到宋承憲的另一面（西裝顏色簡直像彩虹般啊）、Krystal的帥氣和李施彥的搞笑駭客。

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第 3 名：裴晟佑

代表作品：《Live》

好啦，他其實是主角之一，而「吳楊村」這個角色堪稱整部劇最出色的那個。凶神惡煞，差一點就讓警校的學生畢不了業。在李光洙飾演的嚴尚秀畢業後，竟成為了他的拍檔，從看對方不順眼，到最後兩人聽證會那兒互相流下男兒淚，只能說他成功牽動著整部劇的看點（和淚點）。

☆★☆推薦：《Live》整部劇一定會有某一刻，讓你哽咽地想哭，寫實自然，看盡人間疾苦。

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第 2 名：李奎炯

代表作品：《機智牢房生活》、《Life》

「你都能行，為什麼我不行？」到「我為什麼要當希望？我的人生為什麼非得要給某些人勇氣？」，2018我們看到了說話高八度的可愛吸毒犯，和身有殘疾卻默默無私付出的芮善宇，兩部戲的詮釋都截然不同，很有風格，他的出現一定會吸引大家的眼球。

☆★☆推薦：兩部都大推 —從《Life》會發現意想不到的醫院內部問題，加上實力派演員的大匯集，真的很好看；《機智牢房生活》裡邊除了他的出彩之外，還能看到一個非常有意義，以詼諧之態說出關於牢獄的故事。

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第 1 名：姜其永

代表作品：《金秘書為何那樣》、《我身後的陶斯》

無條件給予副會長（朴敘俊 飾演）書本般的戀愛意見，讓tvN「以他的名義」推出了實用戀愛方程式（只是一篇短文而已啦，哈哈），成功把到金秘書（朴敏英 飾演），然後年尾又和蘇志燮大叔那般卿卿我我的曖昧，雙手交疊（！），甚至還有鼻子親親（！！！），看到他就代表這劇好笑、好看、好治癒。所以在過年間要看令人捧腹大笑的療癒劇，就要選姜其永參演的啊！

☆★☆推薦：兩部都推，都好好笑。

講到韓劇Bromance，加碼推薦今年度兄弟情濃到令人捨不得眨眼，甚至有一對飄出粉紅泡泡的男男CP：

(1) 《陽光先生》李炳憲、柳演錫、卞耀漢

曾經想要三個帥哥同框演戲嗎？這部劇根本福利！原本互相為敵、各有立場的3人，卻因為同一個女人建立情誼，再加上意義非凡的台詞，還有令人憐惜的愛情，這是我心目中2018年最好的一部作品喔。

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(2)《客：The Guest》金材昱、金東旭

毛泰九（金材昱在《Voice聲命線》的角色）變身禁慾系司祭，配上《與神》系列催淚炸彈金秀鴻，現實生活中是摯友的兩人，在這部充滿懸疑感的劇裡，竟讓我一直看到他們倆的粉紅泡泡，而且OCN還特地剪輯了他倆的Bromance影片整理，真的太有愛！雖然驚悚，可是也很好看喔。

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這些是我印象最深刻的幾位，不知大家怎麼看呢？還沒看的你們，快去把這些補回來吧！

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供、翻攝自tvN）

yeonhee

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