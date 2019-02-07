李鍾碩曾是「男團忙內rapper」！　這9個超紅演員「差點變唱跳偶像」

記者李湘文／綜合報導

南韓偶像界雖然風光，但競爭激烈程度難以想像，每年都有大量懷有星夢的少年、少女成為練習生，能夠順利出道的人卻不多。在競爭壓力下，有些練習生轉換跑道，卻意外發現了演戲的才能，最後反而以演員身分出道，還因此大紅大紫，例如李鍾碩、朴信惠……令戲迷慶幸「還好他當年沒去唱歌跳舞，不然真是演員界的損失！」

▲李鍾碩。（圖／資料照）

因為《學校2013》、《皮諾丘》、《W-兩個世界》大紅的李鍾碩，有著一張帥氣的臉蛋，擄獲不少少女心，人氣不亞於當紅偶像。不過，他原本真的差點以偶像身分出道，曾經是男團「R-eal」的忙內，作為rapper練習了3個月時間，但最後覺得自己實在太不適合，才放棄了這條路。

▲劉亞仁。（圖／翻攝自劉亞仁Instagram）

劉亞仁在高一時被星探發掘，當時只想著要出道，就去當了偶像歌手練習生，然而上了歌唱課程之後，被批評「沒有天分」，因此放棄成為歌手。他後來改以拍攝廣告出道，在螢幕上展現帥氣又多樣化的演技，漸漸成名，也成為演技獎項的常勝軍，找到真正適合自己的路。

▲金玟錫。（圖／記者季相儒攝）

金珉錫2016年因為演出《太陽的後裔》爆紅，但實際上早在2011年就開始朝演藝圈發展，曾參加選秀節目《Super Star K》，之後成為歌手練習生。公司原本想讓他以偶像男團出道，但他拍了一部戲之後，發現對於當演員更有興趣，便離開公司，自己參加戲劇甄選，漸漸以演員身分打開知名度。

▲具惠善。（圖／資料照）

具惠善出道前就是網路上知名的「臉讚」，曾經在SM娛樂當練習生，後來轉往DSP公司，原本已經被選為新女團的核心成員，卻又硬生生被取消出道。最後她加入YG，一度要跟朴春一起進2NE1，但在社長楊賢碩勸說下，改以演員身分出道，成為大受歡迎的螢幕甜心。

▲閔孝琳。（圖／翻攝自閔孝琳Instagram）

閔孝琳小時候就夢想成為女團偶像，19歲時透過徵選進入JYP，當時還跟Wonder Girls的先藝是同期，但因為爸媽反對，每天只能自己從大邱通勤到首爾練習，漸漸感到非常疲累，也總是在哭，只當7個月練習生就放棄了。她後來轉型當演員，2016年錄製綜藝《姐姐們的Slam Dunk》，短暫組成女團「Unnies」，也算圓了一個夢。

▲朴信惠。（圖／記者黃克翔攝）

曾多次展現超強舞蹈實力的朴信惠，其實也曾經是偶像練習生，2001年偶然因為一張照片被看中，進入歌手李承煥的經紀公司。她原本都已經在準備出道歌曲了，但因為唱歌實力稍嫌不足，便去上演技課程訓練情感，沒想到陰錯陽差，最後反而轉往演員方向發展，現在成為家喻戶曉的一線女星。

▲李荷妮。（圖／翻攝自李荷妮Instagram）

有著魔鬼身材的女演員李荷妮，曾經被BIGBANG的T.O.P爆料，原本也差點以2NE1成員出道！她當時在YG當練習生，跟朴春、Dara一起培訓，因為美貌突出，還讓T.O.P也印象深刻，後來去參加韓國小姐選拔，順利獲得2006年冠軍，現在以演員兼主持人的身分為韓國人所熟悉。

▲孔昇延。（圖／翻攝自孔昇延Instagram）

「TWICE」定延的姊姊孔昇延，其實也在SM當過7年練習生，跟f(x)成員、Henry、Red Velvet瑟琪都是死黨。她原本已經準備要以女團出道，但在某次參加戲劇演出後，就迷上了在鏡頭前演戲的感覺，為了更專精於演技，最後決定離開SM公司，成為自己夢想的演員。

▲徐玄振。（圖／資料照）

在差點成為偶像的演員中，徐玄振是個非常有名的例子，事實上，她高一就進入SM公司練習，2001年真的曾組成女團「M.I.L.K」出道，但只發了一張專輯就解散。她後來一度又被選為「少女時代」預備成員，但在試著演出音樂劇之後，開始喜歡上演戲，於是更換公司，從此改以演員身分闖蕩演藝圈。