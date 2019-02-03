直播出意外5案例！手滑關美肌洩「真面目」　女星一彎腰走光了

記者劉宜庭／綜合報導

直播世代來臨，只要一機在手，不管什麼事都能直播，許多直播主為了吸引網友目光，可說是奇招百出。然而，也因為直播大多是即時播放，無法事先錄好，難免會發生無法預期的狀況，不少人發生過「凸槌」窘境，甚至還有人玩過頭，引來遭警方拘留的下場。

一、直播撞鬼

星座專家唐綺陽 （舊名：唐立淇）常在社群網站上直播，透過鏡頭和粉絲分享星象，2016年5月飛往大陸南京出差，一如往常地在飯店直播時，卻意外出現靈異現象，身後的門突然自己打開又關起，這一幕也全被直播畫面所捕捉。

▲唐綺陽飯店直播遇靈異。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

二、直播結束忘關鏡頭

直播影片後忘記關鏡頭，導致「私生活」曝光的狀況，在許多人的身上都曾發生，例如日本偶像女團「HKT48」成員村川緋杏先前直播結束後，疑似忘了關掉攝影機，放鬆下來和家人聊天的過程全播出，對話中意外暴露薪資、和直播平台之間的抽成比例。

▲村川緋杏在直播結束後忘了關，聊天內容都流出。（圖／翻攝自推特）

事後，有網友回頭推算，村川緋杏在這場直播中，其實收到不少粉絲斗內的禮物，合計總金額是日幣20萬元（約台幣5.6萬元），但她說這場直播賺日幣1.6萬元，等於只拿到禮物金額的8%，剩下的疑似都被直播平台抽成，驚人的比例也令網友十分吃驚，在當時意外掀起熱議。

三、直播意外走光

除了暴露私生活，也有不少人在直播的過程中，一個動作不小心，就意外走光。像是日本女星瀧野由美子先前在家開直播時，一開始鏡頭拍著床，下一秒她突然半彎著腰現身，只見她身上穿著全身白的居家休閒服，當時有眼尖網友發現，她半蹲時疑似因為短褲褲管太寬鬆，私密處被鏡頭拍個正著，底褲疑似走光，但她似乎沒發現自己走光，一個回頭對鏡頭露出甜美笑容，迷倒大票粉絲，這段畫面也掀起不少討論。

▲瀧野由美子直播意外走光。（圖／翻攝自日網）

四、手滑關「美肌功能」真面目現形

許多網紅開直播時，都會開啟修圖功能攬住粉絲，然而過去也發生過不少「手滑」案例，像是大陸網紅楊清檸、「百萬直播主」狠趙狠蛇蛇，都曾在在直播途中，不小心失手關掉美肌程式，精緻五官立刻被打回原形，讓粉絲一時間認不出。

▲狠趙狠蛇蛇直播不小心按掉美肌功能。（圖／翻攝自狠趙狠蛇蛇、網紅趣聞微博）



五、觸法遭警拘留

直播原是與粉絲交流、互動的管道，卻有網紅曾因為直播期間，做出觸法行為被懲處。大陸20歲女直播主莉哥（原名：楊凱莉）在2018年10月份時，因為一邊播放大陸國歌、一邊手舞足蹈地唱：「起來～～不願做奴隸的人們～～。」引發陸網公憤，還慘遭上海公安局靜安分局拘留5天，她事後發出道歉聲明，直播帳號也被相關平台凍結封禁。

▲陸直播主莉哥外型甜美。（圖／翻攝自微博／莉哥）