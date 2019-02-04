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被賣給詐欺犯、遭霸凌尋死！　韓星改當直播主「1天吸金10萬」大翻身

記者李湘文／綜合報導

南韓演藝圈以競爭激烈出名，雖然年年都誕生新的韓流明星，但也有許多藝人苦熬多年，星路仍是坎坷崎嶇，為了夢想，連基本生活開銷都無法支付。不過，近年來，部分藝人找到新的出路，由於直播平台興起，有些人轉行當直播主，反而比當藝人更加賺錢，一下子谷底翻身，短短幾天就能賺進幾10萬！

▲改行當直播主的韓星。（圖／翻攝自Afreeca tv）

▲H.O。（圖／翻攝自Afreeca tv）

H.O本名宋在淏，2014年以7人男團「MADTOWN」出道，但發展並不順遂，先是被原公司賣掉經紀約，2017年又因為新公司CEO詐欺罪被捕，團體無法再經營下去，無奈宣布解散。他離開演藝圈，在繼續學業之餘，開始在Afreeca TV擔任直播主，分享一些偶像美容秘訣、幕後辛酸故事，也在YouTube上傳美食、旅遊影片，以直播主、YouTuber身分重新獲得粉絲關注。

►H.O直播平台：http://afreecatv.com/aa0102

▲改行當直播主的韓星。（圖／翻攝自Afreeca tv）

▲G.O。（圖／翻攝自Afreeca tv）

MBLAQ成員G.O也是Afreeca TV有名的「藝人直播主」，因為經紀公司倒閉，加上MBLAQ其他成員都還在當兵，不便進行演藝活動，他便在2018年初開始經營自己的直播頻道，聊聊天、唱唱歌，有時也邀其他線上藝人來做採訪。他本來就有著好口才和幽默性格，開始當直播主之後人氣爆發，短短10天就能賺進100萬，是Afreeca TV收入排行榜上的常客。

►G.O直播平台：http://afreecatv.com/gotv116

▲改行當直播主的韓星。（圖／翻攝自Afreeca tv）

▲Ellin。（圖／翻攝自Afreeca tv）

Ellin是女團「Crayon Pop」成員，雖然一首《Bar Bar Bar》紅遍大街小巷，但團體並未因此獲得成功，自2016年開始便停止活動，成員各奔東西。不過，Ellin從2018年4月開始嘗試直播，因為長相甜美、身材曼妙，又特別擅長撒嬌和性感舞蹈，立刻在直播平台上大受歡迎，雖然開設頻道的時間不算長，但很快就竄升到前幾名，培養出大批忠實支持者，成為當紅直播主之一。

►Ellin直播平台：http://afreecatv.com/tmxlstm120

▲改行當直播主的韓星。（圖／翻攝自Afreeca tv）

▲姜恩菲。（圖／翻攝自Afreeca tv）

女演員宋恩彩曾演出電視劇《松藥局的兒子們》，2017年開始用原藝名「姜恩菲」當直播主，因為頻道經營時間較長、內容多樣，有時打遊戲、有時邀藝人來聊天，又常爆出驚人的演藝圈幕後故事，至今已累積上萬忠實觀眾，可說是所有「藝人直播主」中，人氣最高、收入水平也最高的一位，平均一個月可以賺進台幣90萬到150萬。

►姜恩菲直播平台：http://afreecatv.com/kscry12

▲改行當直播主的韓星。（圖／翻攝自Afreeca tv）

▲金詩媛。（圖／翻攝自Afreeca tv）

金詩媛其實就是女團「GLAM」的前成員多喜，2014年因為勒索男演員李秉憲，被判處1年徒刑，也間接導致團體解散。她出獄後離開演藝圈，到處打工維持生計，但還是很想繼續唱歌，後來發現直播平台越來越盛行，便從2018年5月開始嘗試當直播主，每周固定開直播唱歌、跳舞，以有時性感、有時大喇喇的形象受到粉絲喜愛，谷底翻身。

►金詩媛直播平台：http://afreecatv.com/siw0ns

▲改行當直播主的韓星。（圖／翻攝自Afreeca tv）

▲金承恩。（圖／翻攝自Afreeca tv）

金承恩是童星出身，小時候在《順風婦產科》飾演「美月」一炮而紅，卻因為名氣太高飽受同學霸凌，一度患上憂鬱症試圖輕生。她為了甩脫美月這個角色印象，長大後做了全臉整型，卻沒有如願得到新的人生，因為完全沒戲拍，只好先去化妝品公司上班，還演了三級片，之後在朋友的建議下，試著經營美妝YouTube頻道，才發現這也是條出路，2018年5月更轉戰直播平台，現在已累積萬名忠實粉絲，重新找回自信。

►金承恩直播平台：http://afreecatv.com/sedgwick

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