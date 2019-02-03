痛苦遺憾都會過去，NU'EST的奇蹟才正要開始

文／妹子有的是青春

「所謂的逆行奇蹟，不只是上天安排，奇蹟終究是靠他們自己創造出來的。」

想要參與朋友的話題，因此才看了《Produce101》，沒想到因此喜歡上了金鍾炫，喜歡上了NU'EST，為了黃旼炫的暫離一年半哭的死去活來。如今隨著2019年的來到，感覺也漸漸趨於平淡，但喜歡他們終究不是錯誤的決定。

各大榜的熱搜，高高掛著「金鍾炫」、「NU'EST」、「Hello」的畫面還是很鮮明，能夠有所謂的逆行奇蹟，不全然是運氣，過去幾年時間，NU'EST就像是一直在準備，等待一個最好的時機點，以始終如一的性格與真誠面對，不好高騖遠的踏實，把握嘗試每一次的機會。

NU'EST過去的5年活動期間，雖然走的不是多半男團都追求的刀舞路線，但歌多半都是品質非常好的，抒情歌尤其。除了眾所皆知的《Hello》，那些並非主打的《無愛之愛》、《多愛我一點》、《ONEKIS2》、《CLIMAX》...，也都是令人眼睛為之一亮的歌曲。就像是老舊的寶石盒被開啟了，裡頭的珍珠光芒終於有機會展現。

白虎曾在採訪中說過，很感謝就算在那段籍籍無名的時光，他們仍是認真的做音樂、堅持做對的事情，才能讓他們現在回首時，覺得不愧對自己。

要一個沈寂了5年的團體，還穩定維持年年一張專輯的發行，其實是非常困難的。因為成本考量，就讓團體形同解散般停止所有活動的公司不在少數，成員之間的感情也可能會因為無力感漸行漸遠。但NU'EST努力撇除掉了這些因素，靠著成員彼此扶持，走過了最黯淡的時光。

說來也奇妙，鍾炫的沉穩多慮，Aron的默默付出，旼炫的乾淨俐落，白虎的直率坦蕩，珉起的有趣十六次元，五個人個性可說是天差地遠、油水不溶。但從小就生活在一起的相濡以沫，共同經歷過苦難的時光，使他們雖然各為鮮明的個體，感情卻更加堅定，就算鬧疼也都心地善良。

▲Show time NU'EST time. 안녕하세요 Urban Electro Band , 뉴이스트입니다

回顧過去NU'EST的直播、節目，不難看出來他們感情很好，我所謂的感情好不是那種會抱來抱去、創造CP感，而是從許多的直播，都能看出他們的自然從容、了解彼此，不會為了要去附和某個人的話語、硬是擠出一去話。相處很久的朋友，就會像這樣吧，就算只是坐著不說話，也感覺不到尷尬。不刻意營業的感情，更像是家人般的存在。

▲看著NU'EST介紹詞合集，男孩真的是慢慢長大，越來越熟練的感覺真好。

而就算是最黯淡的那段日子，他們仍保持著最初的樂觀努力。就算哭得難受，隔天也堅守著崗位奮鬥著；就算簽售會是買一張都能進場的程度，仍感激著自己所擁有的一切；《Produce 101》甚至不是他們參加過的第一個選秀節目（過去在大陸參加過選秀節目，但最後那節目沒播成）。在合約即將到期的最後一年，最好的機運才終於來敲門，讓他們失去、也讓他們獲得。

以NU'EST W活動後，總覺得他們不如過去一樣放得開了，雖然依舊是認真的他們，卻老是戰戰兢兢地在面對直播，SNS更新的也不如往常勤快了。也許是對於突然爆增的人氣還沒有太大實感，或者害怕說錯了什麼、避嫌，又或者太珍惜這份遲來的幸福，不得而知。但把話語都吞在心中，看在粉絲眼裡，心疼還是心疼。



不過，這一切說來還是幸福的，過去他們沒能完成的事情，在以W分隊活動的這一年半時間，全都做到了。出道6年來第一個音樂節目一位，金鍾炫個人數不清的綜藝節目固定出演，擁有能進入紐約大學的Aron終於上了《腦性男》，白虎《叢林的法則》成功出演，擠進銷量能破20萬張的名單，從1500人的小場地，唱到能容納11000名的蠶室體育館。

▲NU'EST出道2044天，獲得第一個一位，也是KPOP截至目前為止，耗時最久才拿到一位的團體。

「相信離別，是為了更好的重逢」

時間一直在走，2019年來了，按照原先約定好的，5人的NU'EST再次重回大家眼前；也許成功順遂、也許仍有些顛簸，但無論怎麼走，至少他們都再一次擁有了機會。各自於各自崗位上全力以赴的這一年半的時間，都將成為5個人繼續扶持走下去的動力。



就算痛苦、遺憾，終究都是會過去的，無論是NU'EST還是LOVE，我們都在向前看，走在更好的道路上。一切都會越來越好，我是這麼相信著的。

3701，NU‘EST。









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우릴 감싸는 세상이

아름다워요 빛이 나요

한순간 한순간 모두 맘에 담아요

수많은 사람 중에서 우린 만났죠

지금 잡은 두 손 놓지 말아요

가르쳐줘서 고마워요

마음을 주는 방법도

서로가 서로에게 천국인 이유도

마음을 준다는 건 세상에 모든 행복을

너에게 주고 싶은거야

할말이 있어요

언제까지나

고마워요

圍繞著我們的世界

如此的美麗 如此的耀眼

每個瞬間每個瞬間都承載在心中

在這麼多人之中 我們相遇了

此刻握緊的雙手 別再放開了

謝謝你教會了我 付出真心的方法

彼此是彼此的天國的理由

所謂的付出真心 就是想給你這世上所有的幸福

（在這條路的盡頭 想把我所知道的全世界都送給你）

我有句話想說

無論何時

（I Love You Love You Love You）

謝謝你