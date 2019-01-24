蕭敬騰一個眼神秒get到！《聲林》功臣阿火「月入2萬10年」熬出頭

記者盧薇淩／專訪

擔任過蕭敬騰、林俊傑、吳克群等演唱會及專輯音樂總監、製作人，「阿火」（本名：黎明鑫）憑獨特的音樂才華，及苦幹實練的低調個性，成為許多天王后指名合作對象，他在蕭敬騰邀約下擔任《聲林之王》節目音樂總監，從初選的百人初選開始到總決賽，和團隊替所有參賽者伴奏。提到擔任老蕭幕後樂手，他笑說「一個眼神就要懂他的意思」，不過在加入老蕭團隊前，阿火原是地下樂團主唱，曾長達10年月入僅2萬元。

▲阿火和蕭敬騰合作多年 。（圖／記者季相儒攝、記者林敬旻攝）



阿火19歲開始玩音樂，曾是地下樂團主唱，也發過專輯，後來團員因現實生活退團結婚、轉行，他撐著繼續在餐廳駐唱、教吉他，長達10年每月收入只有2萬；直到有一天，有人找他擔任蔡依林某場小型音樂會音樂總監，成功完成後，他接到一通電話，對方詢問：「《星光大道》出了一個妖怪，簽到唱片公司，想要替他打造一個band，做個洛克先生，要不要來？」而那個「妖怪」，就是蕭敬騰，隨後開啟了他的幕後之路。

阿火2007年入行至今11年，和老蕭的默契不在話下，除了替他將技術好、彈奏有爆發力的樂手齊聚，更要理解老蕭需求。他說：「老蕭喜歡固定夥伴，讓他演出有安全感，跟他的呼吸要契合，當他唱一半，轉過來下了一個眼神，我們必須馬上知道他的意思。」或許是畫一個圈、點個頭，阿火就得完全「get」到老蕭要卡歌或繼續唱。

▲阿火曾是地下樂團成員 。（圖／記者季相儒攝）

「老蕭有閱讀障礙，不像別的藝人能言善道，他很純粹、內心又真實。」透過慢慢溝通理解彼此意見，相處的這11年，阿火和老蕭也有意見相左之時，「我是執行者，我會先想辦法解決，如果沒辦法我會說，他能理解。」



合作過的對象中，老蕭和林俊傑有何不同？阿火說，老蕭重視傳統樂器、走向經典；JJ重視音樂整體頻率、飽和度及流暢，偏向潮流，但他笑說：「兩人路線不同，但一樣都很要求完美！」會因兩人的要求完美壓力大？阿火說：「我自己也要求完美，我自己標準不高，下面夥伴跟著鬆，交出來的作品就會掉分。」

▲阿火苦熬了許久，才成為天王后御用音樂製作人。（圖／記者季相儒攝）

作為幕後團隊獲得信任，跟著歌手巡演往世界各地跑，阿火因此犧牲陪家人、朋友的時間，當老婆仍是女友時，也曾因聚少離多吵架，幸好後來將老婆帶在身邊分擔行政事務，一起工作也同時互相陪伴。他說，「因為大家只認定你『無』跟『有』，這沒有中間值。有點名氣的歌手要做音樂一定找最好的，那是生態，改變不了，所以從無到有，我花了很久時間調整。」

還在駐唱奮鬥時，爸媽也曾問他是否要回台中工作，阿火總說，「再給我一點時間。」後來終於賣出自己寫的歌，證明自己也能靠音樂賺錢。他說：「家家有本難念的經，但想進這行必須要付出，我家沒人做音樂的，奮鬥就得靠自己了。」



問起加入他團隊的條件？阿火說，最怕三分鐘熱度後拍拍屁股走人的員工，也怕愛抱怨、負能量的人，「一定要吃苦耐勞，畢竟老闆都這樣了，他們一定沒我累。還要很細心、喜歡音樂，想把他當畢生志業，歡迎你來找我。」他7年前創作蕭敬騰火紅歌曲《讓我為你唱情歌》，當去年5月老蕭在小巨蛋首唱該首歌，阿火感動地邊彈奏邊流淚，「看到全場觀眾這麼喜歡我的歌、跟著唱，很感動。」他領軍團隊在《聲林之王》替所有參賽者伴奏，從初選到總決賽長達4個月，每每都以專業經驗給參賽者建議，帶給觀眾最好的演出。

▲阿火帶領團隊替《聲林之王》參賽者伴奏。（圖／翻攝youtube）