快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男神金宣虎1日遭捲入逃稅嫌疑，與車銀優同樣隸屬經紀公司Fantagio，遭質疑與車銀優利用同種手法，設立一人工作室藉此逃稅，公司一度否認此事，後又被打臉。金宣虎方4日上午正式道歉，再度否認是明知故犯，而是「未充分理解法人運營的情況下」才犯錯。

金宣虎捲逃稅道歉 1年前已停止法人公司營運

金宣虎公司Fantagio於4日發布官方聲明，說明金宣虎於2024年1月設立法人公司，目的是為了演藝活動及劇場製作，在法人成立後，直到2025年2月與Fantagio簽訂專屬合約之前的工作收入，都是透過該法人公司獲得結算金。

▲金宣虎遭爆逃稅急出面！ 承認「公司已經申請廢業」。（圖／翻攝自金宣虎IG）



然而，金宣虎在意識到法人運營可能引發逃稅誤會後，已停止該法人營運，並在最近一年內，都沒有透過法人公司進行實質性活動，「自2025年2月簽訂專屬合約以來，所有結算金均直接支付給演員個人，本公司與金宣虎之間的合約及活動與該法人毫無關聯。」

金宣虎補救2措施挽回形象 法人公司已申請廢除

同時，Fantagio指出：「金宣虎為了導正自己對法人運作的無知，主動將過去的法人卡使用明細、家庭薪資及法人車輛全部退還。」除了已繳納法人稅外，額外繳納了個人所得稅，目前正在進行法人廢業手續，行政程序也已進入尾聲，「金宣虎對於在未充分理解法人運營的情況下維持法人一年的部分深感懊悔，對於此次事件造成的困擾，誠摯道歉。」

▲金宣虎。（圖／翻攝自金宣虎IG）

金宣虎因經營家庭法人而被懷疑逃稅，在住宅地址設立了以家庭成員為管理階層的演出企劃法人公司，並每月支付父母數百萬至數千萬韓元的薪水，對此，Fantagio起初表示：「法人是為了劇場製作及相關活動而設立，並非出於故意逃稅的目的。」

金宣虎公司聲明全文：

您好，這裡是演員金宣虎的所屬公司Fantagio。

針對最近報導中提到的金宣虎一人法人相關的附加事實及我們的立場，特此說明。

法人設立及運作

金宣虎於2024年1月為了演藝活動及舞台製作而成立法人。自2024年1月法人成立以來，直到2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前的活動，均以該法人進行結算。

法人運作中止

金宣虎認識到該法人的運作本身可能引起誤解，因此停止了該法人的運作，最近一年以上透過該法人的活動實際上並未進行。

Fantagio與合約簽訂

自2025年2月簽訂專屬合約以來，Fantagio與金宣虎的結算金均直接支付給演員本人。我們明確表示，Fantagio與金宣虎之間的合約過程及活動，與該法人沒有任何關係。

法人解散程序

金宣虎為了糾正當時對法人運作的無知，主動採取措施，已將過去的法人卡使用明細、家庭薪資及法人車輛全部退還。對於過去透過該法人收到的結算金，除了原有繳納的法人稅外，還已額外繳納個人所得稅。目前法人解散程序正在進行中，行政程序即將完成。

金宣虎對於在缺乏充分理解的情況下成立並維持該法人一年多深感懊悔，對此深表歉意。

我們也對造成的混亂和擔憂表示歉意，並將更加仔細管理所屬演員的整體活動。

謝謝。

Fantagio 敬上