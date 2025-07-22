《28年毀滅倒數》經典末日電影回歸　深思「勿忘死」跳脫傳統喪屍框架

文／人物誌

喪屍末日電影《28年毀滅倒數》，距離前作逾二十年，原導演Danny Boyle、編劇Alexander Garland再次合作推出全新續集。作為《28天毀滅倒數》與《28週毀滅倒數》的正式續篇，本片講述喪屍病毒爆發後的28年，歐洲大陸疫情已徹底消失，但英國因病毒蔓延，使其陷入長期封鎖的狀態；逃過一劫的英國居民聚集在離島村莊，過著安逸卻與世隔絕的日子。

▲《28年毀滅倒數》故事迎來大更新。（圖／《28年毀滅倒數》劇照，下同）

12歲男童斯派克勇闖喪屍本島，與母親一同踏上認識「死亡」的旅程

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在疫情爆發後的28年後，這段時間新生的孩童，對於往昔的文明社會一無所知，課堂上的學科被實用的生活技能取代；12歲男童斯派克（Alfie Williams飾）迫不及待帶上弓箭，與父親傑米前往英國本島，舉行自己的「成年儀式」。斯派克踏上本島後，即便遭遇了喪屍的圍攻仍能僥倖脫困，開闊了原本封閉的視野後，斯派克決定帶上母親，一同重返疫情肆虐的本島，尋找能夠治癒詭異疾病的醫生。

《28年毀滅倒數》幾可說是「原班人馬」的完美重聚，縱使角色、故事迎來大更新，但喜好該系列作的粉絲，絕對能在電影富含詩意的畫面呈現，找到該系列對生命消亡的深度刻畫。常見的喪屍電影中，普遍過於強調驚險求生、殺出重圍的動作場景，但《28年毀滅倒數》反倒著重在人們末世苟延殘喘中，必然面對的生離死別，以及在資源有限、人人自危的情況，又該如何維持人類的良善？

我們終將一死，在死前選擇勇敢去愛

電影中最為有趣的，必然是凱爾森醫生（Ralph Fiennes飾）的設定，在信仰崩塌、科學不被重視的時代，他選擇堅持每日焚燒帶有病毒的遺體，並留下潔白頭骨作為生命的紀念，即便被其他倖存者視為瘋子而獨自生存，仍堅守信念獨活於世。遇見醫生之後的斯派克，懂得思索先前從未思考過的人生難題，在這一刻才終於迎來了成長。

電影中提到的「勿忘死」（Memento mori）更令影迷們陷入深省，在處處是危機的末世場景，倖存者頻繁地目睹死亡並活在恐懼之中，也因此忽略了死亡的意義；透過主角的成長，重新意識到生命的有限，方使人懂得去珍惜日常中看似微不足道的片段，也明白適當地選擇放手，亦是對生命的尊重。「勿忘人終將一死」看似對生命的恐嚇，實則是道出死亡的存在，是在提醒人們及時去愛的重要。

《28年毀滅倒數》具備喪屍片血肉橫飛的經典元素，也保留了對人性光輝的深度刻畫，而續集《28 Years Later: The Bone Temple》預計於2026年1月16日上映，究竟斯派克後續將有何遭遇，相信影迷們肯定都等不及了。

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