華航林依晨Ivy親吐生產艱辛！「從清晨生到中午」產後曝絕美氣色

記者陳芊秀／綜合報導

前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」的封號，去年懷孕的她於昨日（3）報喜，宣布平安生下男寶寶。她4日透過限動發文，透露「從清晨生到中午」，一句話透露生產艱辛。

▲網紅Ivy（趙筱葳）昨日（3）宣布平安生下男寶寶。（圖／翻攝自臉書）

原來Ivy生產過程相當不容易，從前一天的清晨一路努力到中午才順利生產，直呼「有累」。目前她正在休養，並開始學習親餵寶寶，坦言升格人母的第一天「好多事好忙」，時間過得飛快。限動影片中，Ivy身穿粉色條紋醫院袍，坐在床上對著鏡子自拍。雖然剛經歷長時間的分娩，神色顯得有些疲憊，但氣色依舊紅潤，臉上掛著滿足的微笑。

▲Ivy透露「從清晨生到中午」。（圖／翻攝自臉書）

除了分享個人狀態，Ivy也公開表揚丈夫是「最棒的老公」。另一段限動影片中，她的老公身穿綠色隔離衣，低頭溫柔地將全身包裹嚴實的寶寶抱在懷中，眼神盡是父愛。據她發文寫道，老公雖然也累到不行，但只要她跟寶寶一有動靜，對方就會立刻從床上彈起來接手處理。她笑說因為老公有提前上過育兒課，表現非常專業，「我可以大腦開飛航模式讓自己好好休息」，並幸福地表示：「只有寶寶喝奶我負責，其他事都找爸爸」。

▲Ivy讚另一半是最棒老公。（圖／翻攝自臉書）