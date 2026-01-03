國光女神背影照「被拿去賣蔡依林演唱會絲巾」　怒揭詐騙真相

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」林書葶（Una）今（3）日透過Threads發文透露，她發現有詐騙盜用她的生活照，並發文詢問網友要不要買天后蔡依林演唱會的應援絲巾，讓她抓包後感到相當憤怒。

▲林書葶。（圖／翻攝自Instagram／ounalino）

透過林書葶被盜用的照片可見到，她背對鏡頭，一頭棕色長直髮自然垂落在背後，頭上戴一頂黑色棒球帽，帽子後方繡有白色的中文字樣「愉悅至上」。在帽子的後方調節扣處，綁著一條天后蔡依林的演唱會應援絲巾，絲巾被綁成一個大蝴蝶結垂墜在頭髮上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林書葶在文中透露，盜用她照片的人發文並詢問網友：「有人想要應援絲巾嗎？」並聲稱這款絲巾「可以拿來綁在帽子後方」當作裝飾，並表示如果反應熱烈還能追加數量。然而，在交易方式上卻設下門檻，強調「不過要用寄的」，並開價一條200，試圖吸引不知情的粉絲上鉤，甚至在文末喊話「有興趣的可以留言」，行徑相當囂張。

面對照片被拿去詐騙，林書葶相當氣憤，第一時間火速截圖並發文澄清，以免有粉絲因此受騙上當。她指出該帳號所發布的內容「全部都盜用我的照片去詐騙。」林書葶表示，對方用來宣傳商品的照片不是示意圖，並強調：「照片是這是我本人的背影。」她也解釋，照片中出現的物品是她的帽子，連對方聲稱要販售的絲巾造型，其實也是她自己DIY的傑作，「蝴蝶結是我親手綁上去的！請大家不要被騙了！」