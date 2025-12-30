《烈愛對決》結局灑糖啦　兩組CP讓觀眾嗑好嗑滿

▲冰上曲棍球隊長史考特（左）在總冠軍賽上，拉著基普（右）公開擁吻，象徵公佈性向，也如同愛的宣言，可以說是《烈愛對決》除了兩位主角以外，最灑糖的一幕。（HBO Max提供）

堪稱在2025年以最快速度爆紅的影集 《烈愛對決》（Hated Rivalry），終於在12月26日HBO Max全球同步上架第一季最後一集，不負眾人期待迎來全面灑糖的完結篇，甚至在IMDB瞬間締造滿分10分的網友投票成績，刷新了之前由《絕命毒師》締造的紀錄。

打從影集 《烈愛對決》上架起，原著小說就掀起了新的閱讀趨勢，原本2019年就出版的小說立刻在第一集首播前2天賣光。美國公共圖書館的電子書借閱服務，在影集首播21天之後，原著借閱一口氣比去年同時間暴增了698%，閱讀時間也增長了10534%。

儘管影集中兩位男主角所屬的冰上曲棍球聯盟是虛構的，但粉絲滿滿的愛可不是，這導致現實中的冰上曲棍球比賽，也順應時勢，在比賽休息期間播放出現在影集中的流行歌曲。NHL（國家冰球聯盟）的比賽門票銷售，也隨著影集播放而激增，一些球隊也順勢推出「驕傲之夜」的比賽主題，儘管在NHL球隊之間並未有任何出櫃的球員。

恰好《烈愛對決》第3集，就是描繪另外一對CP如何相識的過程，他們一樣也碰上現實中的考驗，就是公開性向的職業運動員，還能有未來嗎？飾演美國冰上曲棍球隊隊長史考特的演員弗朗索瓦阿諾德（François Arnaud），戲外已經於2020年公開雙性戀的身分，他表示完全能理解史考特的掙扎，「有一段時間，我真的覺得沒有必要面對這些事情。但是因為職業與個人生活的原因，有那麼一瞬間，我只是覺得這些不值得我那麼辛苦付出，更不值得我傷神。我想，如果我能放開顧慮，我可以成為一個更真誠的演員。」

▲薛恩（左）跟伊利亞（右）的感情，在《烈愛對決》第一季最後一集終於有了進展，雙方都承認對方是唯一的愛。（HBO Max提供）

弗朗索瓦提到，他個人最大的恐懼就是討論私生活，「我不認為這等於我願意打開一扇大門，讓大家都來討論我的私生活，因為我確信隱私的價值，我不相信大眾有權瞭解演員的私生活。所以我把我的真實性格，借給了我詮釋的角色，我不想因此受到任何限制。」

而身為公眾人物兼體育明星的隊長史考特，面對愛上的基普（Kip），到了第5集決定做出大膽的示愛舉動，就是在對五奪下年度總冠軍的球場上，牽著基普的手來到球場中，眾目睽睽之下擁吻，這不僅代表公開出櫃，也讓兩人關係就此確立，進而影響了原本暗中交往的薛恩與伊利亞。弗朗索瓦阿諾德認為這一整段戲，不僅僅是關於同志戀情，「其實這整個節目，談論的是陽剛之氣，以及相關的價值。我們都被教育不要隨便對外展示我們的脆弱，而《烈愛對決》就是在破解這樣的教條，拆除這些限制，打開不同的視野。我們不僅應該允許展示各種經驗，更應該渴望與追求，這一切都是值得慶祝的，而不光僅僅是侷限於在節目呈現的冰上曲棍球世界。」

《烈愛對決》在第一季全部播畢前，就已經宣佈續約第2季，預計會改編原著系列當中的《The Long Game》，但大家更想知道的是，什麼時候會推出？身為影集的編劇與監製雅各提爾尼（Jacob Tierney）說，應該會是一年以上，「不會花上兩年，不太可能要拖上18個月。此外我們會以最快的速度進行，同時也確保把事情都做好。」他告訴大家，想提早知道劇情、想要被提早破哏的話，去讀原著小說就得了。

