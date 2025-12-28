血肉果汁機登高流開唱　「重量級金曲歌王」義氣再相挺！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團血肉果汁機去年成為首組登上北流的金屬樂團後，昨（27日）將「建宮蓋廟」系列帶進高雄流行音樂中心，舉辦「2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會，讓三層樓高「血肉宮」完整重現，滿場樂迷朝聖，團員一登台直呼「超爽！」

血肉果汁機高流演唱會

演唱會以神秘VCR揭開序幕，「血肉小姐」預言平行宇宙命運，科幻感瞬間拉滿，緊接著〈歡迎光臨〉、〈太子哥〉、〈中港方程式〉連發，主唱GIGO戴上高流限定豬頭「摔角先生」登場，向高雄樂迷深情告白。

高雄樂迷以衝撞、Circle Pit、Hardcore Dance熱烈回應，〈虎爺〉跳跳虎衝浪、〈深海洋〉全場划船，氣氛沸騰。GIGO以台語帶動全場，教學「刣到反過」瞬間引爆尖叫。

血肉果汁機高流演唱會

第二段換上銀色戰甲，首唱新曲〈Hackery〉象徵血肉宇宙新章。Beyond Cure主唱Bat Lin驚喜合體，合唱〈我是一隻瘋狗，爽喔！〉、〈上山〉，火力全開。

金曲歌王MC HotDog熱狗再次南下助陣合唱〈我不壞了嗎？〉、Hardcore版〈十三號天使〉掀最高潮。安可後他們則驚喜預告「NEW ALBUM 2026 Coming Soon」（新專輯2026即將到來），為高流之夜畫下完美句點。