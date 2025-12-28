看懂《大濛》結局了嗎？　柯煒林親解「最後一幕」：那25年怎麼開口？

記者蕭采薇／台北報導

電影《大濛》上映後口碑沸騰，片中關於白色恐怖時期的人性光輝與無奈，讓無數觀眾淚灑戲院。其中，電影結局安排飾演老兵「趙公道」的柯煒林，在醫院與相隔50年的阿月（潘麗麗 飾）重逢，卻選擇不告而別。這段劇情引起影迷熱烈討論，對此，柯煒林也親自給出了超虐心的解讀。

▲《大濛》柯煒林、導演陳玉勳、方郁婷。（圖／記者周宸亘攝）

在阿月激動請求「給我5根油條的時間」敘舊時，趙公道仍選擇留下手錶後不告而別。為何趙公道不願多留片刻？柯煒林坦言自己非常喜歡這個結局安排，「我看劇本的時候就覺得『一定要這樣』。」

「那兩天一夜，換來了25年的牢獄」

他分析，趙公道是一個沒讀什麼書、單純的老好人，當年他覺得幫助阿月是「應該做的事」，沒想到這短短兩天一夜的相處，卻換來了長達25年的牢獄之災，更直接改變了他的一生。

▲柯煒林在《大濛》飾演來自廣東的退伍軍人趙公道。（圖／華文創提供）

柯煒林感性表示，當趙公道重返社會時，世界早已天翻地覆，他的心智狀態其實某部分還停留在20多歲遇見阿月的那一刻。柯煒林說：「看到阿月過得很好，他心裡是安慰的，但同時也是五味雜陳的。」一席話道出了角色的矛盾：「他能罵阿月嗎？不能；但能像老朋友一樣敘舊嗎？好像也不能。」

一句「走囉」道盡滄桑 柯煒林：導演給了角色一個公道

「那時候很難對阿月說：『妳要跟我去喝咖啡，聊聊我被關25年的經歷嗎？』這真的說不出口吧！」柯煒林認為，兩人之間唯一的連結就是那支手錶，最後趙公道選擇留下手錶，並大喊一聲年輕時常掛在嘴邊的「走囉！」

▲炸油條的時間，成為了《大濛》裡的度量衡。（圖／華文創提供）

這不僅是切斷這份緣分，更是一種心理上的自我解脫，「那句『走囉』，應該是他被關之後就再也沒講過的，這代表這件事在他心中真的結束了。」柯煒林認為，這是導演陳玉勳的溫柔，給了趙公道一個真正的「公道」。

為何阿月換人演、趙公道卻是「老妝」上陣？

除了劇情安排，許多眼尖影迷也好奇，為何50年後的阿月改由潘麗麗飾演，但老年的趙公道卻仍由柯煒林化老妝親自詮釋？導演陳玉勳對此也做出解釋。他表示，片尾透過鏡頭交代了阿月後來的人生軌跡，加上使用了AI技術融合方郁婷（年輕版阿月）與潘麗麗的照片，觀眾對潘麗麗飾演的長大後的阿月已有熟悉感。

▲潘麗麗在《大濛》飾演中年版的阿月。（圖／記者黃克翔攝）

反觀趙公道，他在被帶走後的25年人生，對觀眾來說是一片空白。「為了不讓觀眾感到陌生，這部分還是必須讓柯煒林演出。」導演的巧思，讓觀眾在結局重逢的那一刻，能瞬間連結回當年的那位善良老兵，也讓這場跨越半世紀的無言結局，留下更強烈的餘韻。

▲柯煒林親解《大濛》結局。（圖／記者周宸亘攝）