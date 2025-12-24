新人女星南下嘉義「夢到女鬼」收1指令　打開冰箱嚇傻…清晨急退房

記者黃庠棻／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩主演，講述一名年輕導演柯進碩（初孟軒飾）在籌備舞台劇時誤闖傳說中鬧鬼的劇院，意外遇見十八年前死於意外的劇場女主角趙采思（邵雨薇飾），並揭開父親（鄭人碩飾）埋藏多年的秘密。

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》由初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」，今（24）日除了李雪的4名演員齊聚一堂接受訪問，分享了過去拍戲的有趣過程，沒想到因為拍攝鬼片的關係，初孟軒還遇上超自然現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒（左起）、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒。（圖／記者徐文彬攝）

初孟軒透露，過去有一次在醒吾科大拍攝鬼片，在現場聊起靈異話題，話說到一半突然陷入一片詭異安靜，大家立刻心照不宣地停止討論，沒想到他開車返家時，導航卻將他引導至一條荒涼狹窄、毫無人煙的山路，讓他毛骨悚然，當下決定不再依賴導航，憑記憶自行折返市區，因此他在拍攝《啵me之我的青春住了鬼》之前特地去求了平安符護身。

▲《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒。（圖／記者徐文彬攝）

除了初孟軒遇過靈異事件之外，新人女星陳昱廷過去南下嘉義出差時，意外入住一家飯店，在半夢半醒之間，夢到一個有年紀的女生，對方長得有點恐怖，她說道「只有看到鼻子跟嘴巴，講話的時候頭髮會飄、蓋住眼睛，一看就知道是靈體」，夢中對方開口對她說「請好好休息，冰箱裡面有餅乾」。

▲《啵me之我的青春住了鬼》陳昱廷。（圖／記者徐文彬攝）

夢醒之後，陳昱廷立刻去翻找冰箱，果真發現打開有零食，甚至冰箱還沒有插電，讓她嚇到直接在清晨五點退房，趕緊跑到便利超商休息，後來她才聽聞當地居民說，那一區有個外籍媽媽，但因為太窮了導致媽媽、小孩都過世，在得知此事後認為「雖然知道鬼不一定是壞人，但還是很害怕」。

▲《啵me之我的青春住了鬼》陳昱廷。（圖／記者徐文彬攝）