韓版《後來的我們》是他們出演！　現實相差14歲...無違和內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓電影《之後的我們》改編自劉若英執導的華語電影《後來的我們》，是《82年生的金智英》導演金到映的最新作品，由《D.P：逃兵追緝令》具教煥與《女神降臨》文佳煐共演，兩人雖然戲外相差14歲，但在片中展現了完美的戀人演技，具教煥笑說：「實際年齡差異的部分，我很相信我們的團隊、髮妝造型團隊、導演的執導方式，大家一起克服了這一點。」

▲▼韓版《後來的我們》由具教煥、文佳煐出演。（圖／車庫娛樂提供）

《之後的我們》故事敘述在開往家鄉的客運上，恩浩（具教煥 飾）遇見了休學後下定決心要前往某處的正媛（文佳煐 飾）產生了一段不可思議的緣分，成為一對戀人，一同歡笑、爭吵、和解，但面對殘酷的現實，兩人最後仍選擇分道揚鑣，就這樣過了10年，再次遇見彼此。

文佳煐表示：「因為我很喜歡原作的故事，就決定參演了。這也是我的第一部電影作品，想謝謝導演和教煥前輩幫了我很多忙。」對於首次和具教煥合作的感想，文佳瑛表示：「所有演員們都想和教煥前輩合作，我原本就是他的粉絲，非常榮幸能和他共演。我也很常對教煥前輩說，他真是個天才，常讓我心想一定要好好活用從他身上學到的東西，我真的從他身上學到了很多！」

▲▼具教煥、文佳煐現實中相差14歲。（圖／車庫娛樂提供）

具教煥也大讚文佳煐，「在合作前就知道佳煐演員是位很優秀的演員，我真的是她的粉絲。和佳煐演員合作時，有許多令我驚訝的地方，她在演技方面有許多即興的部分，情緒上的表現也很好。比起技巧，她是位會先以真心去面對每一場戲的演員，那態度本身就能讓畫面變得很有說服力，我身為演員和導演，真的從她身上學到很多！」

兩人也分享彼此最大的魅力，文佳煐表示：「我有很羨慕具教煥演員的一點，合作時感受到了，就是與生俱來的機智。在拍攝真摯的場面時，他那樣的機智讓整個畫面看起來更豐富。」具教煥一聽則說：「光靠自己並無法展現那樣的機智，必須有能感受到那部分的對象才行。對於某些人而言，我一點都不機智，但多虧了佳煐演員，我才能展現出來，而且我覺得佳煐演員的魅力是能提升對手演員的能力值！」