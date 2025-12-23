ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」疑交新歡是孫芸芸弟

獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

▲外型美艷身材姣好的林珈安，看不出來是人母身分。（圖／翻攝自林珈安IG）

圖文／CTWANT

時報周刊CTWANT先前曾接獲讀者爆料，指女星林珈安的七年婚姻似乎已悄悄結束，大概在今年約五、六月起，孫芸芸的弟弟孫智宏便開始在林珈安的社群上按讚，上月有網友在threads上留言表示在拉斯維加斯遇到孫智宏，雖然沒有直接點名旁邊的女性就是林珈安，不過從網友寫下女方「最近那麼常飛 LA」，以及其他網友的補充，立刻能看出孫智宏的新女伴正是林珈安，兩人不但被網友直擊手牽手出現在台北市信義區，連女方IG裡有多張孫智宏養的狗的照片，還有許多LA的旅遊照，關係不言而喻。

最明顯的是，林珈安不知是不小心還是有心，社群上的照片有非常多張都出現了孫智宏的招牌刺青、背影、靴子，反而完全不見另一半Freddy的身影。不少網友也在討論都沒有看到這對夫妻同框或發文提到對方，Freddy 在5月底還有回應林珈安文章，但之後發的是跟別的女生的親密合影，從7月起林珈安的IG也陸續出現跟孫智宏一樣的刺青照片，而且出現頻率越來越高，感覺好像也沒有想要隱藏她與孫智宏正在發展中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

▲林珈安2018年與工作夥伴Freddy結婚。（圖／翻攝自林珈安IG）

林珈安曾組女團「Roomi」，還曾赴中國參加女團選秀節目《創造101》，但她最有名的是曾被爆出與超級男神彭于晏交往，而在彭于晏之前也曾與孫其君有過一段情。2018年她宣布嫁給大她12歲電商營運長的老公Freddy，並且同年生子，2022年她再度宣布懷孕，但生過兩個小孩的她臉蛋身材仍是相當完美，她也曾在接受雜誌專訪時透露自己經營婚姻的祕訣：「該運動的時候運動；該工作的時候好好用腦去闖關；該育兒的時候好好用心教育孩子；該回歸婚姻生活的時候，好好把握能和另一半相處的時間。」

林珈安曾說自己一直都是個還滿獨立的人，不是那種黏人或緊迫盯人的女生，除了給對方獨處的空間，也要有一起相處的時間，畢竟要在婚姻、育兒、工作三方取得平衡，的確是需要給力的神隊友支援，平日她在工作時間之餘撥空陪玩耍遊樂，五、六、日則由老公負責，兩人彼此互相照應也讓她可以擁有放鬆及充電的時間，如此一來夫妻都能保有足夠的續航力兼顧育兒與工作。不過看來婚姻仍撐不過七年之癢，夫妻倆的社群已看不到為彼此按下的那顆心。

獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

▲林珈安本月13日慶生，孫智宏的刺青手出現生日照片中。（圖／翻攝自林珈安IG）

獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

▲林珈安的社群有許多照片都拍到孫智宏的刺青手。（圖／翻攝自林珈安IG）

獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

▲孫智宏的背影（左起）、車子以及養的狗都出現在林珈安的社群中。（圖／翻攝自林珈安IG）

至於林珈安呼之欲出的新對象孫智宏，今年38歲，有個有名多金的老爸孫道存，還有個超美名媛姊姊孫芸芸，因此孫智宏的一舉一動也經常受到媒體矚目，感情世界也相當精采，曾在美國有一段婚姻，隨後與服飾大亨張富山之女張齣予交往2年，並於2016年5月高調求婚，最後以分手收場；孫智宏也曾與加拿大華裔小姐徐京晶交往，2019年又在峇里島向富家千金Aimee Su求婚，可惜最後也是無疾而終。後來他與陳冠希的前女友洪以安交往一年左右，直到2023年底女方被拍到與林葉亭的兒子邱以太當街熱吻，證明兩人情已逝。

獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

▲林珈安最有名的緋聞是與彭于晏交往，但更早之前也與孫其君有過一段情。（圖／翻攝自孫其君臉書）

如今林珈安與孫智宏往來密切的蛛絲馬跡已經出現近半年，不過孫智宏不同於過去有愛大聲說的個性，與林珈安雖然出雙入對卻十分低調，令人好奇雙方是如何看待這段關係；對於目前的感情狀態，本刊詢問林珈安經紀人，但至截稿前未能聯絡上，並未取得回應。

獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

▲孫瑩瑩（左起）、孫智宏、孫芸芸三姊弟不管是在家世還是高顏值都受到高度討論。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

【已檢舉】共享機車路口急煞親下去 闖紅燈溜了

37分鐘前31

2025台灣娛樂圈「13大事件」！大S方大同病逝　陳漢典Lulu結婚最驚嚇

1小時前3660

台灣到底怎麼了！　狄鶯悲憤砲轟「千錯萬錯都是政治的錯」

2小時前0

12月23日星座運勢／射手降低損失　這星座小心「天秤」是小人

2小時前36

樂天女孩再爆離隊潮！「新球季未開已走7人」　未續約名單曝光

3小時前97

阿信重摔再發聲：我腦沒摔壞！　「3個不忍心」揭替補朱孝天上場原因

3小時前210

曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」疑交新歡是孫芸芸弟

3小時前1035

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊大舉輾壓…收入斷崖崩跌數百萬

4小時前65

快訊／國民女神波瑠結婚了！　閃嫁小5歲高杉真宙…日劇CP成真

10小時前910

五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

11小時前52

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

ETtoday星光雲

