炎亞綸首談私密影像外流風波！爆當年「雲端遭駭」內幕　還原身心俱疲過程

藝人炎亞綸與網紅耀樂曾交往、發生性行為，怎料卻在2023被對方爆出他用手機拍下性愛過程後外流，法院考量他與耀樂達成調解，並已履行部分款項，給予緩刑。捲入風波後，重創炎亞綸演藝事業，但他仍不氣餒投入工作，近日錄製薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，首度鬆口聊起風波的前因後果，「理性上我知道我有更多要注意的地方，感性上我無法完全理解，即便到現在，當時對我來說就是一個交往的關係，然後演變到這個狀態，我也是前所未料。」

▲言亞綸首談耀樂風波。（圖／翻攝自炎亞綸臉書、耀樂IG）

炎亞綸在經歷桃色風波，他透露，事發後與耀樂多次見面溝通，「說實在我們生活差太多，他覺得我應該要讓他知道所有的未來要怎麼走，但是老實說，我那時的工作是無法照顧到細節，久而久之就疏於聯絡分開，中間他有很多想法，覺得我是故意疏遠、承諾沒做到。」他檢討自己當時沒察覺對方感受，也沒缺乏溝通才導致事情發生，「或許我讓對方痛不欲生，我覺得我輕忽了。」

▲炎亞綸承認自己過去沒做好。（圖／資料照／晴空鳥提供）

談及私密影像外流一事，炎亞綸表示，自己第一時間便著手處理相關影像，甚至聯絡色情網站總部，想盡辦法下架影片，並蒐集證據交由司法單位，「我提供了和前律師、網站之間的聯繫紀錄，讓法官理解我處理這件事的動機。」他也透露，直到案件告一段落後，才將這些處理過程告知當事人，對方才逐漸理解他並非冷處理。

至於影像為何流出，炎亞綸坦言至今仍無法完全釐清，只知道自己的雲端帳號曾出現異常登入紀錄，相關截圖也已交由法院審視，「 我一直在臺灣，但是濟南一直有人登入我的帳號，這些事很難講出口，我會怕人家說我在攻擊對岸的事情。」

▲炎亞綸當時雲端帳號一直被人登入。（圖／資料照／晴空鳥提供）

風波期間，炎亞綸形容自己身心俱疲，尤其被在乎的友人疏離，他雖然能理解對方選擇，但也相當受傷，「我也是血肉之軀，每天都要找一個起床的理由。」他不敢把負面情緒帶回家，選擇獨自承擔，只因不想讓父母擔心，尤其母親早已為他承受極大壓力。

