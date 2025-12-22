《陳芊芊》趙露思丁禹兮隔5年合體！台下熱聊全被拍　劇迷淚崩：夢回了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星丁禹兮因演出《傳聞中的陳芊芊》成名，和趙露思在劇中超甜互動被封為「成交夫婦」，而這部戲播畢至今5年，兩人在21日的星光大賞活動上終於合體，他一見到趙露思開心打招呼，讓劇迷一秒夢回當年的韓爍和陳芊芊，登上熱搜話題。

▲丁禹兮和趙露思睽違5年合體。（圖／翻攝自微博）



騰訊星光大賞21日盛大登場，典禮上眾星雲集，像極了同學會，明星之間的互動更是一大看點。丁禹兮與趙露思2020年合作《傳聞中的陳芊芊》後，就再無交集，當晚兩人同坐第一排，睽違5年首度合體，有網友解讀唇形，猜測丁禹兮一看到趙露思主動大叫對方當初劇中綽號：「陳小芊！」趙露思一轉頭看到昔日戰友，也露出開心笑容。

▲丁禹兮和趙露思在台下熱聊。（圖／翻攝自微博）



由於丁禹兮當天因為身體不適缺席紅毯，趙露思關心他的健康狀況：「還好嗎？」他則露出安撫表情回應：「去醫院掛水（打點滴）了。」兩人一來一往熱絡聊天，最後丁禹兮還做出「加油」手勢，劇迷看到兩人互動也相當驚喜，「頂峰相見了兩個寶寶」、「夢回了，好懷念呀」、「永遠的韓爍和陳芊芊」。

▲丁禹兮和趙露思睽違5年合體。（圖／翻攝自微博）