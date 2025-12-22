艾怡良「挺生財奶」片段爆紅300萬人看過！　胸前解剖縫合演大體

記者黃庠棻／台北報導

温昇豪監製與主演影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍，最新一集播出也名列前茅，並坐穩Hami Video戲劇榜台劇冠軍，聲量持續看漲。劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是本週最衝擊人心的關鍵段落。

▲《整形過後》開播後收視相當亮眼。（圖／六魚文創提供）

首次跨足戲劇的金曲歌后艾怡良，第3、4集中挑戰「大體戲」，在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面，成為全劇最令人屏息的畫面之一。艾怡良形容當戲中媽媽應采靈替她穿上襪子的那一刻，內心情緒翻湧「好像回到小時候，變成那個需要被照顧、被愛的小孩。」

雖然鏡頭裡無法有任何表情，但艾怡良內心極度波動「一個女子經歷過愛情、也擁有過財富，最後卻還是躺平了。這次拍完，讓我更珍惜身邊的人給我的愛，因為不想等到最後一刻，才發現原來有這麼多人愛著你。」特別的是，艾怡良的「生財奶」演出片段，在全社群平台累積點閱率突破300萬人次，被觀眾看好能拿下明年金鐘獎戲劇節目女配獎的入場券。

與艾怡良對戲的林育品（阿喜），在劇中同樣挑戰高強度情緒場面，她回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時，直呼好不習慣「她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」正式開拍第一次碰面時，她更是情緒瞬間潰堤，反而抓不到角色該有的冷靜。

更讓阿喜難忘的是，大體身上被解剖、重新縫合的痕跡「一方面覺得朋友就算長眠了還是好辣，一方面又真的很捨不得。」就在情緒已經極度拉扯時，導演又給了更大的挑戰，要求她邊化妝、邊唱〈Forever Young〉。讓她苦笑說「我當場嚇死，那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次，我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。

金鐘影后劉瑞琪在《整形過後》中同樣付出極大身心代價。她透露，因為導演林立書希望角色「永馨」呈現更纖瘦的狀態，讓她在短短一個月內減了4公斤「不吃甜食、不碰澱粉，沒有餓，但會瘋狂想吃白飯，想到懷疑人生，因為我真的太愛白米飯了！」

而戲中永馨動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」她更直言意外發現「其實沒有胸部蠻好的，不用穿不舒服的女性內衣。」日前她在社群分享帥氣西裝照，觸及人數比以往她發文多十倍，帥炸網友，更都以為她真的去做平胸手術了。

而拍攝進手術房的當天，更出現讓劉瑞琪至今難忘的一幕，化妝間桌上就擺著兩片「被切除的胸部」道具「我一走進去真的嚇一跳，好真喔！我的胸部被切除、擺在桌上，那一瞬間真的嚇死我，但同時又覺得非常有趣。」也再次展現《整形過後》在醫療細節與戲劇張力上的極致追求。

在整形過後第3、4集中，情感線全面失控。曹蘭飾演的「淑華」出現在家裡，安心亞飾演的「蘇菲」忍不住當面問她「你跟我媽以前是...？」永馨向女兒坦白「我們在一起。」晚年勇敢出櫃，坦承淑華正是自己的前女友，忘年百合戀正式曝光，讓蘇菲衝擊不已。

另一邊，温昇豪飾演的「江浩宇」與安心亞意外同床過夜，曖昧氣氛瞬間升溫，「宇菲線」進度狂飆；而最讓粉絲小鹿亂撞的，莫過於李曼唯（Emma）主動親吻曾向鎮的關鍵一幕，純粹又勇敢的情感流動讓「沐瑄×小康CP」引爆話題。

三條感情線情緒密度層層堆疊，也讓觀眾大讚《整形過後》不只修補外貌，更精準戳中愛與認同的內心傷口，CP嗑好嗑滿、完全停不下來。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

