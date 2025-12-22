獨／王奕翔3度唱回家鄉！夯團＆TEAM助陣《2026紅白》　台視回應了

記者吳睿慈／台北報導

台灣除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》每年都採事前錄製方式，並在除夕播出，該節目每年都會找人氣日本或韓國團體助陣。據《ETtoday》掌握的獨家消息，2026年卡司預計找來日本團體&TEAM來到台灣錄製，對此，台視方面也回應了。

▲《ETtoday》掌握消息＆TEAM預計來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／KKLIVE提供）



台灣最受注目的除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》自2010年起製播，一連舉辦15年，過去曾邀請BTS、FTISLAND、Kep1er、i-dle、LE SSERAFIM等人氣團體，每年都是除夕最熱門話題。

▲▼王奕翔預計3度帶著成員回台灣開唱。（圖／讀者提供）



只是2026年卡司至今還沒公布，《ETtoday》掌握消息，《紅白》今年邀到日本人氣團體&TEAM助陣，他們2024年曾經在高雄出席拼盤演出，2025年6月於舉辦專場演唱會，吸引5千名粉絲到場支持，在台不論是知名度或人氣都非常高。此次是成員NICHOLAS（王奕翔）更是三度唱回家鄉，且還是錄製除夕節目，意義格外深重。

針對《2026超級巨星紅白藝能大賞》卡司，台視方面回應「有關2026紅白卡司陣容，一切以官方新聞發布為主」，事實上，電視台預計在23日舉辦主持人亮相媒體探班，先行宣布本屆主持人卡司，演出卡司則是後面會陸陸續續公開，另外，節目錄製日期也暫未公開。