ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸女星典禮慘摔跌出「絕美神圖」
周三降溫接近冷氣團等級
MBLAQ Mir結婚了！愛妻長相遭暴雷
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

福原愛 玖壹壹 春風 歐陽靖 詹姆士蘭森 蕭淑慎 楊惠絜 許允樂

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星金宇彬與女友申敏兒愛情長跑10年，兩人在20日完婚，但婚禮不對外公開，使得外界都相當好奇他們的婚禮內部。直到22日，公司首度貼出夫妻倆入場的照片，申敏兒勾著金宇彬的手，宛如電視劇般浪漫，氣氛超溫馨。

▲▼申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻倆準備「高級小禮」獲讚。（圖／翻攝自公司）

▲申敏兒、金宇彬婚禮照首度公開。（圖／翻攝自soyoobridal_official IG）

金宇彬與申敏兒的婚禮內部用白色鮮花佈置，主舞台是鮮花拱門，天花板還有一個高級水晶吊燈，申敏兒的禮服也是以白色花朵為基底，鑲成整套禮服，與她婉約的氣質相當般配，兩人從主舞台步出，並向台下的好友們微笑打招呼，全程都被拍下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻倆準備「高級小禮」獲讚。（圖／翻攝自公司）

▲申敏兒甜勾金宇彬入場。（圖／翻攝自soyoobridal_official IG）

兩人的公司釋出現場婚禮照片，熱情與全球粉絲分享，網路上也有當天的賓客貼出兩人所準備的婚禮小禮高級化妝品與香水套裝，並附上溫馨卡片，祝福親朋好友「聖誕節快樂」、「新年快樂」，同時寫下「謝謝和我們一起度過珍貴的時光」。

▲▼ 金宇彬、申敏兒。（圖／翻攝自韓網）

▲▼金宇彬、申敏兒準備高級化妝品與香水。（圖／翻攝自韓網）

▲▼ 金宇彬、申敏兒。（圖／翻攝自韓網）

金宇彬、申敏兒的婚禮在新羅飯店Dynasty Hall（다이너스티홀）舉辦，過往全智賢、金妍兒、金玉彬都在同地舉辦，過去曾有業內的婚禮策劃師透露該場地費用，「婚禮會場天花板的水晶吊燈需要另外加價，婚禮包含餐費與舞台佈置等費用在內，總花費推估約落在韓幣1億元以上左右。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

申敏兒金宇彬

推薦閱讀

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

5小時前

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

4小時前

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

5小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

12/20 19:01

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

4小時前

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

1小時前

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

2小時前

唐綺陽運勢／巨蟹感情慎防第三者！金牛遇年輕桃花 獅子需找回幽默感

唐綺陽運勢／巨蟹感情慎防第三者！金牛遇年輕桃花 獅子需找回幽默感

6小時前

歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭：現在覺得很讚

歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭：現在覺得很讚

13小時前

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

2小時前

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

20小時前

太狂！台女星受邀當黑眼豆豆嘉賓　成台灣第一人：成就解鎖

太狂！台女星受邀當黑眼豆豆嘉賓　成台灣第一人：成就解鎖

12/21 12:18

熱門影音

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉

MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉
MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人

孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人
納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD
MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

看更多

得知天地香水要價兩萬　金在中狂噴：這是在噴鈔票啊！

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

DJ圓圓苦熬15年圓夢！　「接台北跨年主持」許願：終結12年單身

20分鐘前0

Lizi栗子才曝光喜訊！　突遇「喪父之痛」崩潰吐心聲

27分鐘前0

MBLAQ Mir結婚了！愛妻正面長相遭暴雷　婚禮甜蜜放閃全被拍

39分鐘前0

獨／王奕翔3度唱回家鄉！夯團＆TEAM助陣《2026紅白》　台視回應了

50分鐘前2

陸女星典禮慘摔！上台一半膝蓋重擊跪地　結果跌出「絕美神圖」網看傻

57分鐘前611

黃明志涉吸毒「無罪釋放」！　親現身法庭全程沈默不語

1小時前14

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

1小時前46

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

2小時前20

林志玲獻出處女秀！合體職籃啦啦隊「韓援四皇時代」　球團親發聲

2小時前0

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／福原愛宣布再婚懷孕！
    5小時前7870
  2. 福原愛本來沒想再嫁！
    4小時前4253
  3. 《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！
    5小時前143
  4. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    12/20 19:012630
  5. 女團成員范姜又恩「被公司列3罪狀」
    4小時前108
  6. 福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」
    1小時前86
  7. 申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思
    2小時前10
  8. 唐綺陽運勢／巨蟹感情慎防第三者！
    6小時前4
  9. 歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭
    13小時前66
  10. 趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款
    2小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合