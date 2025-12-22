申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星金宇彬與女友申敏兒愛情長跑10年，兩人在20日完婚，但婚禮不對外公開，使得外界都相當好奇他們的婚禮內部。直到22日，公司首度貼出夫妻倆入場的照片，申敏兒勾著金宇彬的手，宛如電視劇般浪漫，氣氛超溫馨。

▲申敏兒、金宇彬婚禮照首度公開。（圖／翻攝自soyoobridal_official IG）



金宇彬與申敏兒的婚禮內部用白色鮮花佈置，主舞台是鮮花拱門，天花板還有一個高級水晶吊燈，申敏兒的禮服也是以白色花朵為基底，鑲成整套禮服，與她婉約的氣質相當般配，兩人從主舞台步出，並向台下的好友們微笑打招呼，全程都被拍下來。

▲申敏兒甜勾金宇彬入場。（圖／翻攝自soyoobridal_official IG）



兩人的公司釋出現場婚禮照片，熱情與全球粉絲分享，網路上也有當天的賓客貼出兩人所準備的婚禮小禮高級化妝品與香水套裝，並附上溫馨卡片，祝福親朋好友「聖誕節快樂」、「新年快樂」，同時寫下「謝謝和我們一起度過珍貴的時光」。

▲▼金宇彬、申敏兒準備高級化妝品與香水。（圖／翻攝自韓網）



金宇彬、申敏兒的婚禮在新羅飯店Dynasty Hall（다이너스티홀）舉辦，過往全智賢、金妍兒、金玉彬都在同地舉辦，過去曾有業內的婚禮策劃師透露該場地費用，「婚禮會場天花板的水晶吊燈需要另外加價，婚禮包含餐費與舞台佈置等費用在內，總花費推估約落在韓幣1億元以上左右。」