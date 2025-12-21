啦啦隊長出國解放了！中空背心「只靠細繩綁」溢出側胸 震撼3.7萬人

記者潘慧中／綜合報導

董梓甯（梓梓）是夢想家啦啦隊的隊長，不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳了一系列於峇里島拍攝的辣照，無論是正面或背面都很有看頭，至今已吸引3.7萬人按讚朝聖！

▲梓梓溢出側胸。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



照片中，可以看到梓梓單穿淡紫色短版背心，不只大膽露出側胸，貼身設計更是完美包覆出渾圓胸形；其短版中空剪裁襯托出她的螞蟻腰，平坦結實的腹部線條一覽無遺，完美的S曲線身材讓粉絲看得目不轉睛。

▲梓梓解放中空背心。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



一轉身，梓梓進一步揭曉這套服裝的另一個「小心機」。只見她漫步在陽光灑落的步道上，大露背設計僅用幾條細繩繫住，讓她的白皙美背完全展露，還能清楚看見她背上的月亮圖案與手臂的愛心刺青，為這份性感增添了幾分個性與神秘感。

▲梓梓辣露美背。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



這組照片在綠意盎然的背景襯托下，散發出濃濃的度假氛圍。梓梓腳踩黑白格紋的休閒涼鞋，裙襬隨著她邁步的動作輕輕飄逸，「背殺！背後看起來兇的，實際上也是兇的（開玩笑）。」