Andy才氣炸調解0誠意！家寧冬至「持續神隱」吃湯圓許願：好運一整年

記者潘慧中／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」拆夥後，家寧和Andy因帳本問題多次隔空交戰，儘管一家四口因此挨告，她仍繼續經營社群平台。21日迎來冬至之際，她還PO出準備吃湯圓的畫面，並許下心願「好運一整年」！

▲家寧吃湯圓許願。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



從Instagram限時動態中，可以看到家寧在碗裡裝滿了紅白小湯圓、飽滿的紅豆以及Q彈珍珠，並且有感而發地寫下，「歲末將至，敬頌冬安，願你生活甜如蜜，事事皆如意。」

除了溫馨的文字，家寧也對這碗象徵圓滿的甜品寄予厚望，她在照片下方寫道「吃了這碗圓，好運連連一整年」，還附上粉紅色愛心與笑到流淚的表情符號，似乎對於即將到來的新年充滿期待。

▲家寧仍繼續經營社群平台。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



事實上，Andy與家寧及其家人的官司於16日在新北地方法院進行調解。他當天身穿西裝出席，家寧則委託律師到場，其母親曾淑惠也現身庭訊，不過最終雙方未達共識，調解宣告破局。他步出法院後難掩怒氣，隨即在IG限時動態發布一張自拍照，寫下「調解進度0、誠意0」，顯見對女方態度極度不滿；針對家寧母親曾聲稱拿走的款項是「孝親費」，他的律師也嚴正駁斥「沒有孝親費這回事」，雙方立場南轅北轍。

▲眾量級在2024年4月1日分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



回顧全案法律攻防，新北地檢署已在7月底偵結起訴，家寧因擅改頻道密碼涉嫌妨害電腦使用罪，其母親則被控業務侵占高達4000多萬元，父親與妹妹也捲入逃漏稅約1600萬元。值得注意的是，家寧雖以公司監察人身分對母親提告，形式上看似與Andy站在同一陣線追究帳務，調解當日卻未現身，引發外界揣測。至於家寧母親先前反告Andy妨害名譽與違反個資法部分，檢方已裁定不起訴處分，目前雙方關係仍舊劍拔弩張，和解之路遙遙無期。