12月24日星座運勢／射手結識大人物！魔羯獲客戶感謝 天秤秀創意
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：提升公司聲譽
感情：恢復往日寧靜
財運：放下內心障礙
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：提高產品質量
感情：扛起伴侶心情
財運：準備時來運轉
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：創新解決方案
感情：面臨情感考驗
財運：內心胸有成竹
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：客戶表達感謝
感情：成為伴侶依靠
財運：可望求財得財
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：建立專業網絡
感情：順利取得芳心
財運：資金獲得解套
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：嚴格品質控制
感情：感激無私付出
財運：破除迷信制度
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：減少產品缺陷
感情：勇於追求改變
財運：整理帳戶存摺
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：迅速反應處理
感情：漸漸感到輕鬆
財運：放下內心負擔
幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：提升客戶關係
感情：重視兩人關係
財運：好運隨即到來
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：減少公司損失
感情：受到家人祝福
財運：研究國際貨幣
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：吸引更多客戶
感情：懷抱美好關係
財運：全家努力賺錢
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：結識重要人物
感情：停止批判自我
財運：建立複利模式
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
