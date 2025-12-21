宇宙人攻蛋突曝喜訊！　萬人驚喜慶生小玉：差點哭了

▲宇宙人演唱會後訪問 。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團宇宙人昨（20日）「 α：回到未來1986 」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，藏著許多精心準備的溫馨橋段，其中演唱〈往前〉時播放的影像格外動人，團員們也直呼差點落下男兒淚。他們更藉此分享好消息：「大家剛剛看到的畫面是我們在日本錄音期間特別去拍的，第006號新專輯明年就會跟大家見面了！」全場萬名粉絲齊聲尖叫，情緒瞬間被推向高點。

安可橋段同樣驚喜連連，宇宙人加碼獻唱〈Hey〉，阿奎與方Q特別為即將迎來生日的小玉準備驚喜橋段，讓小玉在舞台上驚呼：「這真的是史上最多人幫我一起過的生日！」演唱會後受訪時，小玉也說：「真的很感動，特別是阿奎記得我說過的話，還寫成一段話給我，我們家也比較少在慶生，但在台上哭有點害羞，所以有忍住眼淚。」他透露生日那天剛好要工作，會找機會跟團員、同事吃飯。」

聊到關於靈魂的另一半，阿奎爆料小玉有去問過AI，小玉說：「上面預測我2026年下半年開始出現！」至於條件他則說：「希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了。」像是最近同時準備演唱會跟新專輯，真的很難去分心，讓一旁的阿奎笑說：「我有老婆跟兩個小孩耶！」小玉則馬上表達對阿奎的敬意。



演唱會後慶功受訪時，宇宙人準備了象徵好兆頭的甜點「湯圓」，不僅應景冬至「吃湯圓長一歲」的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許，團員們期待新專輯推出後，人氣與話題度能好評不斷，紅白湯圓分別代表金和銀，寓意財富滿堂、好運齊發，也象徵演唱會圓滿落幕。

