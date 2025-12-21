北捷砍人「現代人1習慣」最危險！他贊成照常跨年：對惡人最好的還擊

記者潘慧中／綜合報導

針對台北市近日發生的隨機砍人案，作家苦苓公開呼籲大眾保持定力，他認為有人故意作亂的意圖「就是希望我們人心大亂」，因此絕對不能如壞人所願。他鼓勵民眾維持原本的生活節奏，不用刻意避開人群，「該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去⋯大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊。」

▲苦苓贊成照常聚會和跨年。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）



在日常的安全意識方面，苦苓建議大家「只要比以前稍微提高警覺就好了」，並特別提醒一個現代人常見的習慣需要改變，那就是「不要一直低頭滑手機」。他認為與其沉浸在虛擬世界，不如多聊聊天、觀察周遭的人，「不要和真實的世界斷線太久」，以免危機發生時反應不及，「連在身邊出現的惡魔都沒察覺。」

▲苦苓呼籲出門在外不要一直低頭滑手機。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）



談及面對危險時的應對，苦苓首先表示「敬悼挺身救人的勇者」，但他也坦言不建議大眾照做。他強調，如果真的不幸遇到了襲擊，「能逃就逃，能躲就躲」，直到真的無路可走時「再挺身反抗」。他認為選擇避難不是丟臉的事，「沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的。」

▲捷運中山站19日發生隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）



最後，苦苓也呼籲在局勢混亂時，大眾應保持理性，「不要瞎猜亂講，不要輕信謠傳，不要搞陰謀論」。他認為，越是在這種人心惶惶的時刻，個人的心態越要維持「安靜、冷靜、平靜」，耐心等待一切水落石出。他以樂觀的態度勉勵大家，相信這一切終會漸漸過去，展望未來，「我們還有很多好日子要過呢！」

苦苓臉書全文：

#歹年冬厚痟人之應對方式

有人故意作亂，就是希望我們人心大亂，千萬不能讓他如願：該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去⋯⋯大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊。

只要比以前稍微提高警覺就好了，重點是不要一直低頭滑手機，聊聊天、看看人、甚至發發呆都可以。不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺。

敬悼挺身救人的勇者，但不建議你也這麼做：真的倒楣遇到了，能逃就逃，能躲就躲，真的無路可走了再挺身反抗——沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的。

不要瞎猜亂講，不要輕信謠傳，不要搞陰謀論。越是人心惶惶的時候，你越要安靜、冷靜、平靜，等一切水落石出，等一切漸漸過去⋯⋯我們還有很多好日子要過呢！