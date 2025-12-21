籃籃主持網讚翻！要求嚴苛認「還不夠好」　2026年新年期許曝光

記者孟育民／台北報導

「2026台南好young」《搖滾耶誕演唱會》昨晚（20日）圓滿落幕，由籃籃搭檔李多慧共同主持，兩人首度合體主持大型活動，默契十足、氣氛熱烈，獲得台下觀眾一致好評。活動結束後，籃籃接受《ETtoday星光雲》訪問坦言，其實整場主持過程相當緊繃。

▲籃籃主持《搖滾耶誕演唱會》。（圖／時代創藝提供）

籃籃此次主持表現亮眼，台上口條、反應都被網友誇讚，足見背後下足苦工。 儘管獲得肯定，她對自己的表現仍相當嚴格 ，「我其實覺得自己還不夠好，過程中真的蠻緊張的。」她透露，因為主持時腦袋必須不斷運轉，不只要開話題、顧流程，還要讓李多慧能夠自在發揮，因此特別在節目中加入不少跳舞橋段，「但同時要記舞蹈、流程、走位，還要兼顧現場氣氛，整個人其實一直處在很緊繃的狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲籃籃對自己要求嚴苛。（圖／時代創藝提供）



談到與李多慧首次攜手主持大型活動，籃籃也分享幕後暖心互動。她透露，多慧在前一晚其實相當緊張，自己不斷安撫對方，「我就跟她說沒關係，我在，我會幫忙，你開心玩就好。」籃籃也表示，兩人多年相處培養出的默契，讓她對正式上台並不擔心，「上台前我會跟她說我大概會聊什麼，她現場的發揮真的非常好，我真的以她為榮。」

▲籃籃和李多慧默契絕佳。（圖／時代創藝提供）

至於，即將結束的2025年，籃籃也感性分享自己的心境轉變。她坦言，這幾年陸續擔任綜藝節目主持，學到很多寶貴經驗，未來希望能挑戰更多不同領域的工作，「不管是演戲或舞台劇，都是我很想嘗試的事情。」

此外，今年因球隊身分轉換，籃籃形容自己「拼盡全力做了很多事」，也親眼見證球隊拿下總冠軍的重要時刻，對她而言別具意義。她最後也對自己喊話：「想跟自己說一聲辛苦了，未來還有很多挑戰在等著，不管是什麼，我都會全力以赴。」