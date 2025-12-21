大馬女星「49歲就當婆婆」帥兒曝光　自己婚禮卻卡關20年原因曝光

記者蔡琛儀／吉隆坡報導

49歲大馬歌手鍾潔希昨（20日）返回家鄉馬來西亞首都吉隆坡Mega Star Arena舉行「我就是我」世界巡迴演唱會，也是她睽違十年，再度登上家鄉舞台，更頂著榮獲國際大獎ICMA殊榮衣錦還鄉，現場來自世界各地4000名熱情粉絲齊聚，不過她唱到馬來歌曲〈5A.M〉時，卻突然兩度喊卡重來。

▲鍾潔希與兒子馬傑飛共舞。（圖／星音符製作提供）

她事後表示，是keyboard老師兩次都彈錯成另一首歌，也直言是自己巡演以來從沒發生過的事情。而鍾潔希自澳洲返大馬準備個唱，心情既期待又緊張，還因此失眠，當飛機從澳洲降落在馬來西亞，她更忍不住激動落淚。但她回馬來西亞前，在澳洲因為參加乒乓球比賽傷了腳跟，好在經過密集治療，腳傷逐漸康復，但演出時仍是強忍腳痛的狀態登台。

此外，鍾潔希26歲兒子馬傑飛昨晚更身兼舞者，母子倆在台上還有親密舞蹈動作，她爆料兒子年初才剛結婚，不過已和老公結婚20年的她，婚禮卻遲遲未能進行，她無奈表示，先是因疫情被迫延期，接著又因公公過世二度延期，何時能補辦婚禮得先看婆婆心情恢復狀況。

▲▼ 鍾潔希光榮返回家鄉吉隆坡開唱。（圖／星音符製作提供）

已和小9歲老公Joshua長跑20年的鍾潔希，兩人結婚至今，Joshua依然對老婆超有愛，不僅演唱會上不斷拿手機專心拍愛妻，開唱前還鼓勵鍾潔希不要緊張、不要哭，鍾潔希直言老公對她十分包容，夫妻倆形影不離，Joshua還為了老婆去學按摩。

成功舉行個唱後，鍾潔希將繼續到海外各地巡演，還有投入話劇演出，透露明年1月將睽違7年來台宣傳，笑說很想念台灣的潤餅捲，木瓜牛奶、紅酒燉牛肉，還有路邊小吃，芒果冰等美食。